Это первые видеокарты Radeon RX 7900 с разъемом питания 12V-2X6.

ASRock, похоже, переименовала свои новые видеокарты в серию Creator, ранее известную как RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS. Эти карты, представленные в прошлом месяце, предназначены для систем с несколькими графическими процессорами, что делает их идеальными для генеративного искусственного интеллекта и профессиональных приложений для рабочих станций.

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Согласно официальному пресс-релизу на Computex, обе карты оснащены системой охлаждения с нагнетательным вентилятором, имеют два слота и испарительную камеру.

Стоит отметить, что это также первые в мире графические ускорители Radeon от ASRock с новым 16-контактным разъемом питания (12V-2X6), который ранее был эксклюзивным для серии GeForce RTX 40. Пока не подтверждено, будет ли ASRock комплектовать соответствующим дополнительным адаптером питания. В настоящее время таким кабелем оснащены все карты RTX 40.

Графические процессоры ASRock основаны на потребительских вариантах графического процессора Navi 31. RX 7900 XTX имеет то же количество ядер, что и Radeon PRO W7900, но оснащена вдвое меньшим объемом памяти (24 ГБ против 48 ГБ) и не поддерживает DisplayPort 2.1 в полном режиме UHBR20, как и модель PRO. В любом случае с генеративным ИИ, можно сэкономить немало денег, перейдя на модели Radeon RX, и ASRock прекрасно знает об этом факте.

Компания ASRock еще не сообщила цены на серию Creator и готовится представить эти карты на своем веб-сайте.