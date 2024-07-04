Это особенно интересно, учитывая, что подобные нестандартные карты обычно остаются эксклюзивными для китайского рынка.

Компания NVIDIA без лишнего шума и пыли начала поставки нового процессора AD102-225, который соответствует спецификациям GPU AD103-275. Этот новый графический процессор используется в видеокарте RTX 4070 Ti SUPER, но только в некоторых моделях, анонсированных недавно.

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Первой моделью с графическим процессором AD102 стала видеокарта Gigabyte RTX 4070 Ti SUPER Windforce MAX. Эта видеокарта использует кулер от модели RTX 4090 и оснащена тем же графическим процессором, но его количество ядер CUDA уменьшено до 8448. Это означает, что 9728 ядер CUDA в данной версии графического процессора отключены по сравнению с картой RTX 6000 ADA, которая оснащена самой мощной версией этого GPU.

Видеокарты с нестандартными графическими процессорами обычно ограничены определенными регионами, чаще всего они появляются на китайском рынке. В Европе более строгие законы о защите прав потребителей обычно не позволяют компаниям использовать подобные "обрубки" в регионе. Кроме того, количество этих карт обычно ограничено, поэтому нет смысла их выпускать на глобальном рынке.

Однако одна из первых таких карт теперь стала доступна в Германии - это GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX OC 16G GV-N407TSWF3MAX-OC-16GD:

• Графический процессор: AD102-225;

• Тактовая частота графического процессора: 2655 МГц (эталонная карта: 2610 МГц);

• Размеры: Д=331 Ш=136 В=55,5 мм.

Оригинальная карта GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G GV-N407TSWF3 OC-16GD имеет характеристики:

• Графический процессор: AD103-275;

• Тактовая частота графического процессора: 2625 МГц (эталонная карта: 2610 МГц);

• Размеры: Д=261 Ш=126 В=50 мм.

Карта указана без изображения, но код продукта совпадает с кодом на сайте Gigabyte. Эта интересная находка, сделанная порталом ComputerBase, предполагает, что карты на базе графического процессора AD102-225, возможно, не ограничиваются азиатским регионом. Хотя эта карта в настоящее время является единственным исключением, она предполагает, что в Европе могут быть представлены и другие модели с указанным графическими процессорами.