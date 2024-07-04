Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
Это особенно интересно, учитывая, что подобные нестандартные карты обычно остаются эксклюзивными для китайского рынка.

 Компания NVIDIA без лишнего шума и пыли начала поставки нового процессора AD102-225, который соответствует спецификациям GPU AD103-275. Этот новый графический процессор используется в видеокарте RTX 4070 Ti SUPER, но только в некоторых моделях, анонсированных недавно.

реклама

 Первой моделью с графическим процессором AD102 стала видеокарта Gigabyte RTX 4070 Ti SUPER Windforce MAX. Эта видеокарта использует кулер от модели RTX 4090 и оснащена тем же графическим процессором, но его количество ядер CUDA уменьшено до 8448. Это означает, что 9728 ядер CUDA в данной версии графического процессора отключены по сравнению с картой RTX 6000 ADA, которая оснащена самой мощной версией этого GPU.

 Видеокарты с нестандартными графическими процессорами обычно ограничены определенными регионами, чаще всего они появляются на китайском рынке. В Европе более строгие законы о защите прав потребителей обычно не позволяют компаниям использовать подобные "обрубки" в регионе. Кроме того, количество этих карт обычно ограничено, поэтому нет смысла их выпускать на глобальном рынке.

 Однако одна из первых таких карт теперь стала доступна в Германии - это GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX OC 16G GV-N407TSWF3MAX-OC-16GD:

• Графический процессор: AD102-225;

• Тактовая частота графического процессора: 2655 МГц (эталонная карта: 2610 МГц);

• Размеры: Д=331 Ш=136 В=55,5 мм.

 Оригинальная карта GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16G GV-N407TSWF3 OC-16GD имеет характеристики:

• Графический процессор: AD103-275;

• Тактовая частота графического процессора: 2625 МГц (эталонная карта: 2610 МГц);

• Размеры: Д=261 Ш=126 В=50 мм.

 Карта указана без изображения, но код продукта совпадает с кодом на сайте Gigabyte. Эта интересная находка, сделанная порталом ComputerBase, предполагает, что карты на базе графического процессора AD102-225, возможно, не ограничиваются азиатским регионом. Хотя эта карта в настоящее время является единственным исключением, она предполагает, что в Европе могут быть представлены и другие модели с указанным графическими процессорами.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4070 ti super #rtx 40 super
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
2
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
3
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
3
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
8
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
NASA опубликовало панорамный снимок вулкана Олимп, самого высокого в Солнечной системе
1
Энтузиаст восстановил потерянную сцену с предательством Йеннифэр в игре The Witcher 3
1
MAN Truck & Bus провела пресс-тур в Тироле и объявила о плавном переходе на электромобильность
+
В Японии хотят решить проблему нехватки водителей конвейерными лентами на участке в 500 км
2
Представлены эскизы дизайна для серий смартфонов Realme 13 Pro и Redmi Note 14 Pro
+
Первого полноразмерного китайского робота-гуманоида «Цинлун» представят на WAIC 2024
1
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
OnePlus 13 может предложить рейтинг защиты IP выше по сравнению с Galaxy S24
1

Популярные статьи

Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
22
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
25
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
5
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
30
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
13
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
187
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+

Сейчас обсуждают

Олег Шудрак
07:16
О да, очередная простыня ниочем, достойный эпос сына Бублика.. Правы люди были, оверклокерс мутировал в помойку.Пришло время ливнуть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Megard
07:12
Фильм редкостный отстой, бредовей только звездные войны
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Dark_Cloud
07:11
Ну да, а теперь включение дрессировки бичей просаживает фпс даже больше это явно прогресс и выделенные рт-ядра, не иначе
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Александр Непогодин
07:07
никому он не нужен, как и 12про+. железо устаревшее по оверпрайсу
Показаны реальные изображения Realme 13 Pro+
Nvidia&Intel Hater
07:07
да ни в чем.просто чел не в теме вообще
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:06
Хуйвзвод снова пиздит
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Dark_Cloud
07:03
Тем временем самые свежие дрова зеленой плесени: там такого добра жопой жуй и это пишут реальные владельцы, а не упоротые фантазеры нейронные сети оно использовать на 1070 собралось, лол
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:02
3050 вот хлам то хлам
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:01
Как у тебя пердак то горит ,у тебя то 3050 ,там все отлично.Дно донное но зато dlss
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
06:56
у тебя из опыта 3050,ты кого тут лечишь убогий тармент
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем