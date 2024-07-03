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goldas
Появилось первое изображение смартфона Xiaomi MIX Fold 4
Кроме того, раскрыты некоторые характеристики будущего конкурента Honor Magic V3 и Samsung Galaxy Z Fold6.

 Слухи о планах Xiaomi относительно преемника MIX Fold 3 циркулируют уже несколько месяцев. Ожидается, что MIX Fold 4, который часто связывают с предполагаемым MIX Flip, станет еще одним эксклюзивом для Китая, как и все устройства MIX, начиная с MIX 4. Тем не менее известный инсайдер Эван Бласс поделился первым взглядом на устройство на своей страничке в соцсети.

 Инсайдер подчеркивает, что изображение может не отражать розничную модель MIX Fold 4. Таким образом, между тем, что показано ниже, и окончательным внешним видом устройства могут быть некоторые различия. В любом случае, похоже, что Xiaomi намерена развивать MIX Fold 3, расширив модуль камеры его преемника, который занимает примерно треть задней панели. Согласно данным инсайдера MIX Fold 4 имеет четыре задние камеры, как и его предшественник.

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 Предположительно, основной камерой устройства будет сенсор на 50 Мп с объективом Leica Summilux, что соответствует основной камере MIX Fold 3, которую Xiaomi дополняет тремя 10-мегапиксельными задними камерами, а также парой 20-мегапиксельных фронтальных датчиков. При этом, учитывая изменения между MIX Fold 2 и MIX Fold 3, Xiaomi несомненно оснастит MIX Fold 4 улучшенной основной камерой.

 Если говорить о других характеристиках, то Бласс утверждает, что MIX Fold 4 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью более 5000 мАч, что станет улучшением по сравнению с MIX Fold 3. Кроме того, сообщается, что MIX Fold 4 был сертифицирован по стандарту IPX8, что снова превосходит предшественника и соответствует таким современникам, как Samsung Galaxy Z Fold5. Наконец, Бласс утверждает, что MIX Fold 4 будет иметь толщину менее 10 мм, потенциально конкурируя с Magic Vs3 и V3, которые Honor выпустит позже в этом месяце.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi mix fold 4 #xiaomi mix 4 #xiaomi mix fold 3
Источник: notebookcheck.net
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