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TP-Link выпустила маршрутизатор Archer GE800 Wi-Fi 7 за 600 долларов
Это первый маршрутизатор Wi-FI 7 компании с поддержкой многочисленных функций безопасности, множеством возможностей подключения, но как и другие подобные устройства сейчас довольно дорого стоит

 Маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 7 сейчас недешевы, но преимущества могут оправдать стоимость для опытных пользователей. Очевидные ключевые преимущества включают увеличение скорости и пропускной способности благодаря более широким каналам с частотой 320 МГц и возможности одновременного объединения нескольких диапазонов с использованием многоканальной работы. Они также позволяют значительно снизить задержки, что делает их идеальными для облачных игр и приложений AR/VR.

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 Трехдиапазонный игровой маршрутизатор Archer GE800 от TP-Link, анонсированный еще в 2022 году и представленный на выставке CES в течение последних двух лет, теперь доступен по цене 599,99 долларов со скидкой 100 долларов для первых пользователей. TP-Link утверждает, что Archer GE800 может обеспечивать скорость 11520 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 5760 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

 Конечно, пользователю потребуются устройства с поддержкой Wi-Fi 7, чтобы воспользоваться расширенными функциями маршрутизатора. На данный момент его поддерживают только новейшие устройства, такие как ноутбуки Lenovo Legion 7i или Razer Blade 16.

 Конечно, вам понадобятся устройства с поддержкой Wi-Fi 7, чтобы воспользоваться экзотическими функциями маршрутизатора. На данный момент его поддерживают только новые устройства, такие как новейшие ноутбуки Lenovo Legion 7i/9i или Razer Blade 16. Ни одна из нынешних консолей этого не делает.

 Новый GE800 также предлагает множество возможностей проводного подключения с высокой пропускной способностью. Они включают в себя два порта Ethernet 10 Гбит/с и четыре порта 2,5 Гбит/с, причем один порт предназначен для определения приоритета трафика, чтобы минимизировать задержку и пинг. Также имеется порт USB 3.0 для настройки FTP, медиа-сервера или сервера Samba.

 TP-Link также предлагает множество интеллектуальных функций безопасности, включая защиту устройств IoT в реальном времени, сканирование сети для карантина зараженных гаджетов и блокировку вредоносных сайтов. Имеется даже встроенная антивирусная защита TP-Link HomeShield для защиты от онлайн-угроз.

 С точки зрения дизайна GE800 противоречит тенденции маршрутизаторов с торчащими во все стороны паукообразными антенными решетками. Вместо этого TP-Link выбрал несколько более сдержанную, футуристическую эстетику, которая примерно напоминает истребители TIE из франшизы Звездные войны. Антенны аккуратно спрятаны внутри относительно компактного корпуса, который по-прежнему имеет многоцветную подсветку, придающую игровую атмосферу.

 Также имеется Mesh-сеть, расширяющая зону покрытия за счет объединения GE800 с маршрутизаторами и удлинителями EasyMesh Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 от TP-Link.

 Хотя стоимость в 599 долларов кажется довольно высокой, на данный момент это реальная цена для флагманских маршрутизаторов Wi-Fi 7, но первые пользователи также могут сэкономить 100 долларов в рамках ограниченной по времени рекламной акции.

#маршрутизатор #wi-fi 7 #tp-link #wi-fi 6 #маршрутизаторы #маршрутизатор tp-link
Источник: techspot.com
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