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goldas
AMD может повысить TDP процессора Ryzen 7 9700X
Текущее значение мощности процессора не соответствует его позиционированию

 Согласно сообщению портала Wccftech, AMD сейчас рассматривает возможность внесения изменений в спецификации процессоров Ryzen 9000. Компания сообщает своим партнерам, что 8-ядерному процессору Ryzen 7 9700X может потребоваться больше энергии, чем первоначально было объявлено ранее в этом месяце. Однако, учитывая близость к запуску, вполне возможно, что 8-ядерная модель мощностью 120 Вт может вообще быть переименована.

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 На выставке Computex компания AMD представила четыре процессора Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen5. Эти настольные процессоры официально появятся в следующем месяце. AMD уже раскрыла полные характеристики Ryzen 7 9700X, в которых указаны базовая тактовая частота 3,8 ГГц и тактовая частота в режиме ускорения 5,5 ГГц при TDP 65 Вт.

 Это значительно ниже, чем у Ryzen 7 7700X текущего поколения, который имеет TDP 105 Вт, а между базовой тактовой частотой и тактовой частотой в режиме ускорения существует довольно большой разрыв, составляющий 700 МГц. Текущие характеристики Ryzen 9 9700X больше соответствуют характеристикам обычного Ryzen 7 7700, который также имеет TDP 65 Вт. Однако похоже, что у AMD теперь есть новая цель по производительности для этого процессора.

 Старший менеджер по техническому маркетингу AMD Дон Валигроски заявил, что Ryzen 7 9700X не превзойдет по игровой производительности Ryzen 7 7800X3D. Эти комментарии появились в ответ на слухи о скором появлении серии Ryzen 9000X3D с технологией 3D V-Cache, возможно, в сентябре. Учитывая, что производительность, как ожидается, будет отставать от Ryzen 7 7800X3D, который считается одним из лучших игровых процессоров AMD по цене 339 долларов, запуск Ryzen 7 9700X по более высокой цене будет нелогичным. Однако, если процессор окажется немного быстрее, то AMD может оправдать более высокую цену.

 Остается неясным, примет ли AMD новые спецификации или будет выпущен другой вариант Ryzen 7 9700X. TDP 120 Вт уже используется в 12-ядерном процессоре Ryzen 9 9900X, а также в серии AMD 7000X3D. В настоящее время не было никаких изменений в спецификациях, указанных на официальном сайте AMD.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 7 7800x3d #ryzen 9000 #ryzen 7 9700x
Источник: videocardz.com
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