Компания Tesla обхошла Toyota, которая теперь занимает второе место с моделью RAV 4

Предварительные результаты глобальных отчетов о продажах автомобилей по моделям теперь превратились в официальное подтверждение того, что Tesla Model Y является самым популярным автомобилем в мире.

Хотя январский отчет JATO Dynamics лишь намекнул, что это может случиться, модель Y теперь официально сдвинула Toyota с первого места, которое она занимала долгое время.

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В 2023 году на 150 мировых рынках было продано 1,223 миллиона Tesla Model Y, что на 64% больше предыдущего результата. Следующим идет внедорожник Toyota RAV4 с 1,075 миллиона единиц, но среди первых десяти самых продаваемых автомобилей также есть еще четыре модели Toyota: Corolla, Corolla Cross, Camry и Hilux.

Тем не менее Tesla — единственный автопроизводитель, имеющий еще один автомобиль в рейтинге, ведь Model 3 занимает почетное 10-е место с 508 000 проданными экземплярами.

Помимо самого продаваемого автомобиля в мире в 2023 году, Model Y только что завоевала титул самого американского автомобиля в 2024 году. В частности, модель Y возглавила индекс американского производства 2024 года третий год подряд. Она не только собирается в США американскими рабочими, но и её аккумуляторы 4680, шасси и трансмиссия также производятся там же преимущественно из североамериканских деталей.

Модель Y, похоже, пользуется большой популярностью благодаря огромному мировому спросу на внедорожники, которые были самой популярной категорией с почти 45% от общего числа. Однако впервые китайские автомобили продавались больше, чем американские бренды, поскольку продажи в странах с развивающейся экономикой превысили продажи в США или Европе.

Учитывая, что 2023 год был последним годом стимулирования электромобилей на многих важных для Tesla рынках, Model Y, возможно, недолго останется самым популярным автомобилем в мире, но, будучи первым электромобилем, занявшим первое место, остается в истории компании Tesla.