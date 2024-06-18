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Samsung может разработать собственный графический процессор
Ожидается, что компания откажется от сотрудничества с AMD после 2025 года.

 Samsung использует графические процессоры Xclips, созданные в сотрудничестве с AMD в своих флагманских чипах Exynos. Графические процессоры основаны на архитектуре AMD RDNA и, по прогнозам, будут обеспечивать более высокую производительность трассировки лучей.

 Однако в прошлом месяце инсайдер @rquandt намекнул, что Samsung может прекратить партнерство с AMD после 2025 года. «В 2026 году Samsung, похоже, будет нацелена на выпуск флагманского чипсета следующего поколения с собственным графическим процессором», — отметил инсайдер.

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 В последних новостях, на то же самое намекает корейская платформа Naver. Репортер Джинсол Ли рассказал на заседании совета директоров о том, что Samsung рассматривает возможность инвестирования в графические процессоры. На уровне руководства ожидается, что инвестиции повысят конкурентоспособность бизнеса, связанного с графическими процессорами, или расширят её внутреннюю инфраструктуру информационных технологий (ИТ).

 Это немного необычно, поскольку инвестиционная программа до сих пор была сосредоточена на чипах памяти и литейном производстве. Это первый случай, когда компания Samsung Electronics приняла решение инвестировать в графические процессоры на заседании управляющего комитета с 2012 года.

 На заседании управляющего комитета были рассмотрены вопросы строительства и инвестиций в производство полупроводниковой памяти и литейного завода. Компания также инвестирует в чипы искусственного интеллекта и передовые методы упаковки.

 Учитывая, что графический процессор собственной разработки Samsung сможет конкурировать с графическими процессорами Adreno или Mali, он предоставит компании больший контроль над своей продукцией, а также, вероятно, сэкономит определенные средства.

 Грядущий Exynos 2500 по-прежнему будет оснащен графическим процессором на архитектуре RDNA — Xclips 950. Интересно, что недавний слух также гласит, что Samsung, возможно, вообще не будет использовать этот чипсет в серии Galaxy S25. Тем не менее до запуска еще осталось несколько месяцев, и в будущем должна появиться дополнительная информация по данному вопросу.

#amd #samsung #exynos #rdna #exynos 2500
Источник: gizmochina.com
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