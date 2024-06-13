Такой шаг компании не совсем понятен, так как увеличение объема памяти при сохранении остальных характеристик оригинала, не приведет к повышению производительности, но повышает стоимость ускорителя и энергопотребление

Компания ASRock выпустила Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC (RX6500XT PG 8GO), специальную версию графической карты с вдвое большим объемом памяти, чем у оригинала.

Как и любая другая видеокарта Radeon RX 6500 XT, версия ASRock оснащена тем же процессором Navi 24 с 16 активными вычислительными блоками (CU), включающими 1024 шейдера. Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 ГБ OC имеет заводской разгон до 2420 МГц, что на 4,8% быстрее, чем эталонные характеристики. ASRock также настроила игровую частоту и частоту ускорения видеокарты на 2685 МГц и 2825 МГц, что представляет собой прирост на 2,9% и 0,4%.

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Оригинальная Radeon RX 6500 XT имеет всего 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, что по сегодняшним стандартам очень мало для игр. В новой карте ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC вдвое больше памяти, но чипы по-прежнему работают со скоростью 18 Гбит/с через 64-битный интерфейс памяти, поэтому пропускная способность памяти остается на уровне 143,9 ГБ/с. Таким образом она не обеспечивает большей пропускной способности, а значит и производительности.

Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 ГБ OC имеет двухслотовый дизайн и длину 240 мм, поэтому карта является компактной и поместится практически в любой корпус. Будучи бюджетной видеокартой, она лишена RGB-подсветки, но для многих, это является плюсом. Новинка имеет красивую металлическую заднюю панель, соответствующую теме дизайна. Материалы карты очень высокого качества. ASRock использует стеклоткань высокой плотности для печатной платы и силовые дроссели премиум-класса на 90 А. Видеокарта остается прохладной благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами и полупассивной реализацией охлаждения, при которой вентиляторы остаются выключенными до тех пор, пока температура не достигнет определенного порога.

Видеокарта имеет интерфейс PCIe 4.0 x4 и оснащена 8-контактный разъем питания PCIe. Эталонная Radeon RX 6500 XT имеет TDP 107 Вт. Хотя ASRock не раскрывает мощность Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC, она должен быть немного выше из-за заводского разгона и увеличенного объема памяти. Тем не менее блока питания мощностью 400 Вт будет достаточно для питания бюджетной видеокарты.

Что касается вывода изображения на дисплей, то для этого карта использует порт HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a с поддержкой HBR3 и DSC. Таким образом видеокарта может одновременно работать с двумя мониторами и разрешением до 8K (7680 x 4320).

Стоимость стандартной Radeon RX 6500 XT начинается с 139,99 долларов, а более быстрая Radeon RX 6600 продается всего за 189,99 долларов. Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 ГБ OC от ASRock продается на Newegg по цене 169,99 долларов. GeForce RTX 3050 от Nvidia по-прежнему доступна по цене от 199,99 долларов. Таким образом место для Radeon RX 6500 XT с удвоенным объемом памяти есть, но имеет ли смысл переплачивать за больший объем памяти на бюджетной модели, решать только потребителю.