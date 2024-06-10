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Nokia разрабатывает технологию иммерсивных телефонных звонков
Новая технология принесет трехмерный звук для улучшения восприятия собеседника

 Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил телефонный звонок, используя новую технологию под названием иммерсивное аудио и видео. По заявлению компании, её новая технология звонков улучшает качество звонка, добавляя трехмерный эффект для более реалистичного прослушивания. Демонстрационный звонок состоялся с участием Стефана Линдстрема, посла Финляндии по цифровизации и новым технологиям.

 Nokia ожидает, что новый метод 3D-вызовов скоро станет стандартом. Поэтому в компании призвали сетевых провайдеров, производителей чипсетов и мобильных телефонов работать над новейшими технологиями и внедрять возможности иммерсивных вызовов в свои продукты.

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 Цель этой новой разработки аналогична проекту Google Project Starline. Однако к технологии иммерсивных вызовов Nokia предъявляется меньше требований, чем к Google. Генеральный директор эффективно продемонстрировал будущее голосовых вызовов. Интересно, что он также присутствовал при демонстрации связи 2G.

 И основная технология звонков, и конечный результат в течение довольно долгого времени оставались практически неизменными. При вызове использовалось сильное сжатие для уменьшения размера файла, что было необходимо для передачи, когда технология была впервые разработана. Хотя высококачественный многоканальный звук может передаваться при существующей инфраструктуре, сейчас по-прежнему используется монофоническая система. Вот почему иммерсивные звонки Nokia на основе 3D-аудио являются заметным дополнением к технологии звонков.

 Последняя разработка Nokia позволит пользователям не только слышать говорящего на другом конце провода, но также позволит получить представление об окружающем пространстве на другом конце. «Это самый большой шаг вперед в области голосовых вызовов в режиме реального времени с момента появления монофонического телефонного звука, используемого сегодня в смартфонах и ПК», — сказала Дженни Лукандер, президент Nokia.

 Одним из преимуществ этого нового метода вызова является то, что для воспроизведения 3D-эффекта не требуются специальные аудиоустройства. Для создания эффекта погружения требуется только установка стереомикрофона, который уже есть почти во всех современных смартфонах.

 Звонок был продемонстрирован с помощью обычного смартфона с поддержкой 5G. На изображении выше видно генерального директора Пекку Лундмарка с устройством Pixel. Как сообщается, помимо обычного звонка, новый иммерсивный опыт также может быть реализован для конференц-связи.

 Nokia рассчитывает лицензировать новую технологию и сделать ее доступной для общественности в течение следующих нескольких лет.

#google #nokia #сотовая связь
Источник: gizmochina.com
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