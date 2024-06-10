Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Цена на AMD Ryzen 9 7950X3D снизилась до 499 долларов
Возможно, что такая цена является официальным, но не анонсированным снижением стоимости в преддверии запуска процессоров Ryzen 9000.

 Всего 10 дней назад появилась информация, что процессор Ryzen 9 7950X3D стал доступен по цене 554 доллара. Сегодня стало известно, что тот же процессор достиг своей самой низкой цены в 499 долларов. Таким образом данная модель стала дешевле на 200 долларов с момента его выпуска в прошлом году.

реклама

 Напомню, что AMD Ryzen 9 7950X3D является флагманским процессором на платформе AM5, по крайней мере, до выпуска новой серии Ryzen 9000 в следующем месяце. Как и ожидалось, на нынешнее поколение моделей Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D произошла существенная корректировка цен.

 Первым процессором, на который будет сделана значительная скидка, станет 16-ядерная версия с поддержкой технологии 3D V-Cache на архитектуре Zen4. Этот процессор сочетает в себе преимущества большого количества ядер и дополнительного кэша объемом 64 МБ, который существенно влияет на производительность в играх.

 AMD Ryzen 9 7950X3D продается со скидкой у двух крупных розничных продавцов в США, указывая на то, что это не какая-то акция, а запланированное снижение цен на данную модель. Теперь никакие коды и купоны не нужны. Таким образом это может быть новая рекомендуемая розничная цена для данного процессора, дебютировавшего в феврале 2023 года, по цене 699 долларов.

 8-ядерный процессор Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache, также продается по самой низкой цене в 339,99 долларов. Хотя это меньшее снижение по сравнению с 16-ядерной версией, цена все же заметно ниже, чем была всего несколько недель назад.

 Также существуют альтернативные модели без поддержки технологии X3D по цене 486 долларов за Ryzen 9 7950X или 276 долларов за Ryzen 7 7700X.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 7800x3d #ryzen 9 7950x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
AMD обещает представить значительные улучшения в линейке игровых процессоров Ryzen 9000X3D
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
23
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
2
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
1
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
3
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
9
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
6
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
2
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
2
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1
Цены на ЖКХ в России вырастут с 1 июля
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
8
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
46
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
52
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
О причинах гибели президента Ирана Раиси
4
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
5

Сейчас обсуждают

Silvium
01:35
Молодцы маркетологи, очень грамотно объяснили, почему вместо 4-х слотов под ОЗУ нужно оставить всего один. И да, радуйтесь что хоть это оставили))
Kingston на Computex 2024 показала новые игровые и оверклокерские модули памяти для ПК
Опричник
01:32
А какие вы хотите идеи в тупой стрелялке? )))
На Xbox Games Showcase показали дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages
DIP48
01:26
Сколько можно насиловать бедный Doom. Новых идей ноль
На Xbox Games Showcase показали дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages
Кызахстанчево
01:23
опять западное перемаркируют, как и дроны
Украина разрабатывает собственный аналог российских УМПК и обещает их скорое появление
Владимир
01:22
Вы говорите за написаное на бумажке в кукурузных условиях. Если мне не изменяет память то с АМ5 процы амд нираз самосжигались, убивались. Было ли что то подобное у интел ?
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Yakov Yakovlev
00:34
твое мнение тоже никому не нужно, дружище
GeForce RTX 5080 может сделать не слишком большой шаг вперёд по сравнению с RTX 4080
Cowboy Huggies
00:25
На свинском языке разговаривают там, все не для людей.
«Замаслинили!»: свежий трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2
Cowboy Huggies
00:17
Ноутбук это тоже компьютер
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
lite44
00:15
Сегодня хотел на компьютере поработать, а он меня обозвал , обиделся и не включился, вот сволочь.
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Акация
00:10
От мойвы блевануть можно, провал по деньгам обеспечен. Скриньте
«Замаслинили!»: свежий трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем