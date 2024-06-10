Возможно, что такая цена является официальным, но не анонсированным снижением стоимости в преддверии запуска процессоров Ryzen 9000.

Всего 10 дней назад появилась информация, что процессор Ryzen 9 7950X3D стал доступен по цене 554 доллара. Сегодня стало известно, что тот же процессор достиг своей самой низкой цены в 499 долларов. Таким образом данная модель стала дешевле на 200 долларов с момента его выпуска в прошлом году.

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Напомню, что AMD Ryzen 9 7950X3D является флагманским процессором на платформе AM5, по крайней мере, до выпуска новой серии Ryzen 9000 в следующем месяце. Как и ожидалось, на нынешнее поколение моделей Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D произошла существенная корректировка цен.

Первым процессором, на который будет сделана значительная скидка, станет 16-ядерная версия с поддержкой технологии 3D V-Cache на архитектуре Zen4. Этот процессор сочетает в себе преимущества большого количества ядер и дополнительного кэша объемом 64 МБ, который существенно влияет на производительность в играх.

AMD Ryzen 9 7950X3D продается со скидкой у двух крупных розничных продавцов в США, указывая на то, что это не какая-то акция, а запланированное снижение цен на данную модель. Теперь никакие коды и купоны не нужны. Таким образом это может быть новая рекомендуемая розничная цена для данного процессора, дебютировавшего в феврале 2023 года, по цене 699 долларов.

8-ядерный процессор Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache, также продается по самой низкой цене в 339,99 долларов. Хотя это меньшее снижение по сравнению с 16-ядерной версией, цена все же заметно ниже, чем была всего несколько недель назад.

Также существуют альтернативные модели без поддержки технологии X3D по цене 486 долларов за Ryzen 9 7950X или 276 долларов за Ryzen 7 7700X.