Игра выйдет 25 октября и перенесет игроков в 1990-е годы двадцатого века

Следующая часть франшизы Call of Duty Black Ops 6, выйдет 25 октября. Эта информация взята из списка Xbox Store, который некоторое время присутствовал на сайте, но затем был удален. В списке магазинов также содержится большое количество информации о предстоящей игре.

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Согласно появившимся данным, Black Ops 6 принесет новую кампанию, действие которой будет происходить в начале девяностых годов прошлого века. Действие истории разворачивается после окончания Холодной войны и будет сосредоточено на шпионских миссиях. Это почти все, что рассказали о кампании в удаленном списке, но, возможно, получить полную информацию получится после сегодняшней презентации Microsoft Xbox Games.

Что касается мультиплеера, то в предстоящей новой игре серии Call of Duty при запуске будет 16 новых карт. Среди них будет двенадцать основных карт в формате 6v6 и четыре страйк-карты. В последний можно играть также в режимах 2 на 2 и 6 на 6. Режим «Зомби» возвращается в Black Ops 6 с раундовым стилем игры, который позволит игрокам сражаться с волнами нежити.

Согласно списку Xbox, во время запуска будут две новые карты Zombies. Ранее Microsoft сообщила, что Call of Duty Black Ops 6 будет доступна на Xbox Game Pass в первый же день. Что касается целевых платформ, то игра будет выпущен на Xbox Series S/X, Xbox One, ПК, PS4 и PS5.