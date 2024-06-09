Следующая часть франшизы Call of Duty Black Ops 6, выйдет 25 октября. Эта информация взята из списка Xbox Store, который некоторое время присутствовал на сайте, но затем был удален. В списке магазинов также содержится большое количество информации о предстоящей игре.
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Согласно появившимся данным, Black Ops 6 принесет новую кампанию, действие которой будет происходить в начале девяностых годов прошлого века. Действие истории разворачивается после окончания Холодной войны и будет сосредоточено на шпионских миссиях. Это почти все, что рассказали о кампании в удаленном списке, но, возможно, получить полную информацию получится после сегодняшней презентации Microsoft Xbox Games.
Что касается мультиплеера, то в предстоящей новой игре серии Call of Duty при запуске будет 16 новых карт. Среди них будет двенадцать основных карт в формате 6v6 и четыре страйк-карты. В последний можно играть также в режимах 2 на 2 и 6 на 6. Режим «Зомби» возвращается в Black Ops 6 с раундовым стилем игры, который позволит игрокам сражаться с волнами нежити.
Согласно списку Xbox, во время запуска будут две новые карты Zombies. Ранее Microsoft сообщила, что Call of Duty Black Ops 6 будет доступна на Xbox Game Pass в первый же день. Что касается целевых платформ, то игра будет выпущен на Xbox Series S/X, Xbox One, ПК, PS4 и PS5.