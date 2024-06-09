Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Магазин Xbox случайно раскрыл дату запуска Call of Duty Black Ops 6
Игра выйдет 25 октября и перенесет игроков в 1990-е годы двадцатого века

 Следующая часть франшизы Call of Duty Black Ops 6, выйдет 25 октября. Эта информация взята из списка Xbox Store, который некоторое время присутствовал на сайте, но затем был удален. В списке магазинов также содержится большое количество информации о предстоящей игре.

реклама

 Согласно появившимся данным, Black Ops 6 принесет новую кампанию, действие которой будет происходить в начале девяностых годов прошлого века. Действие истории разворачивается после окончания Холодной войны и будет сосредоточено на шпионских миссиях. Это почти все, что рассказали о кампании в удаленном списке, но, возможно, получить полную информацию получится после сегодняшней презентации Microsoft Xbox Games.

 Что касается мультиплеера, то в предстоящей новой игре серии Call of Duty при запуске будет 16 новых карт. Среди них будет двенадцать основных карт в формате 6v6 и четыре страйк-карты. В последний можно играть также в режимах 2 на 2 и 6 на 6. Режим «Зомби» возвращается в Black Ops 6 с раундовым стилем игры, который позволит игрокам сражаться с волнами нежити.

 Согласно списку Xbox, во время запуска будут две новые карты Zombies. Ранее Microsoft сообщила, что Call of Duty Black Ops 6 будет доступна на Xbox Game Pass в первый же день. Что касается целевых платформ, то игра будет выпущен на Xbox Series S/X, Xbox One, ПК, PS4 и PS5.

#игры #xbox #playstation #call of duty #игры 2024 #playstation 5 #call of duty: black ops 6 #call of duty black ops #call of duty black ops 6
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
Valorant скоро выйдет на консолях PS5 и Xbox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
23
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
1
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
2
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
3
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
9
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
7
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
6
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
2
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Nothing анонсировала бюджетный смартфон CMF Phone 1 с необычным элементом дизайна
+
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
2
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
8
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
45
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
51
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
О причинах гибели президента Ирана Раиси
4
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
5

Сейчас обсуждают

Илья Щиров
23:55
Забери 5 000 000 Подробности в ТГ https://t.me/combatham1
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
Илья Щиров
23:53
Забери 5 000 000 Подробности в ТГ https://t.me/combatham1
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
Dead_maN
23:52
поздно
Тайваньская компания HTC объявила о своём возвращении на рынок смартфонов
kitava
23:43
Да хрен им. Они только и ждут, чтобы под предлогом войны сохранить своё кресло.
СМИ: Франция может передать Украине истребители Mirage 2000-5
Станислав Кожевников
23:37
На Земле куча бабла на непойми что тратится, например на бесмысленные войны, так что о космическом лифте речи и быть не может, если да же проблему с мусором на земле решить не могут(нужен ПОЛНЫЙ цикл ...
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
Игорь Быков
23:33
Стимдек 2, должен на нем быть, будет мощь.
Популярный мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем
ЧatoБoт
23:14
Всё просто: дядюшка Том сбежал с плантаций Агропрома от злых клятокакляцких ботаников и осел половым в трактире у сталкеров.
«Замаслинили!»: свежий трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2
Eppius
23:13
Все зависит от того что им за это будет. Есои ничего то почему бы и не передать.
СМИ: Франция может передать Украине истребители Mirage 2000-5
Лев корл
23:11
Так больше продолжаться не может Отнесу весь прилавок мышке, пусть обожрется и лопнет!!!😂😂😂😂
Bild: В Германии мышь пыталась украсть маффин в магазине на глазах у покупательницы
Асмо
23:08
Нда, будет провал кажется. Ни графона, ни геймплея. Кажется остались в развитии нулевых.
«Замаслинили!»: свежий трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем