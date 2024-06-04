Новые ноутбуки будут представлены моделями с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов, а также получат графику RTX 40.

На выставке Computex 2024 компания ASUS представила два новых игровых ноутбука: TUF Gaming A14 и TUF Gaming A16. Эти игровые модели оснащены новейшими процессорами AMD Ryzen AI и графическими процессорами NVIDIA серии RTX 40.

реклама

Модель TUF Gaming A16 оснащен 16-дюймовым дисплеем, обеспечивающим соотношение экрана к корпусу 90%, и имеет тонкий корпус толщиной 17,9 мм. Дисплей предлагает разрешение 2,5K яркостью 400 нит, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Он полностью поддерживает цветовую гамму sRGB. Ноутбук включает в себя более крупный тачпад и полноразмерные клавиши со стрелками для комфортного управления. Эта модель также предоставляет различные варианты подключения устройств, такие как два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт USB 4 с DisplayPort 2.1, порт USB 3.2 Type-C с поддержкой подачи питания мощностью 100 Вт, разъем Ethernet, HDMI 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм.

Ноутбук работает на базе новейшего процессора AMD Ryzen AI и может быть оснащен графическим ускорителем RTX 4070, а также оперативной памятью LPDDR5X-7500. Данная модель также включает в себя батарею емкостью 90 Втч и передовую технологию охлаждения для эффективного рассеивания выделяемого компонентами системы тепла.

Меньший по размеру ноутбук TUF Gaming A14 повторяет многие функции модели A16, но включает в себя графический ускоритель RTX 4060 и батарею емкостью 73 Втч. Он имеет немного меньшую системную мощность TDP в 100 Вт, которую можно увеличить до 110 Вт в режиме Turbo. 14-дюймовый дисплей также имеет разрешение 2,5K, яркость 400 нит, частоту обновления 165 Гц и время отклика 3 мс.

Младшая модель TUF Gaming A14 также имеет прочный корпус военного уровня и веб-камеру с разрешением Full HD, поддерживающую Windows Hello.