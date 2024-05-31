Согласно утечке, новые ядра получат двукратный прирост производительности по сравнению с предшественниками.

Недавно Intel поделилась подробностями о своем новом эффективном ядре под кодовым названием Skymont на мероприятии для СМИ и аналитиков перед Computex. Несмотря на конфиденциальный характер презентации, некоторые изображения были опубликованы одним из участников и впоследствии распространены на Weibo.

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Хотя просочившиеся изображения с низким разрешением не дают полной информации, они подтверждают, что Skymont может похвастаться двузначным преимуществом в IPC по сравнению со своим предшественником Crestmont, который в настоящее время представлен в процессорах серии Core Ultra 100 (Meteor Lake). Новые ядра должны прийти на смену Skymont в серии Core Ultra 200, которая включает в себя линейку Lunar Lake для мобильных устройств с низким энергопотреблением и Arrow Lake для массовых ноутбуков и настольных компьютеров

Хотя точная цифра улучшения IPC остается нераскрытой, двузначное увеличение превосходит относительно небольшой прирост IPC в 4%, наблюдаемый при переходе от Gracemont (Alder/Raptor Lake) на Crestmont. Такое повышение производительности связано с усовершенствованием блока декодирования и включением 8-значного целого числа ALU, что вдвое больше, чем в предыдущем поколении.

По данным El Chapuzas Informatico, дополнительные подробности появились из источников, присутствовавших на той же презентации Intel. Серия Lunar Lake, входящая в линейку Core Ultra 200, будет полностью производиться на производственных линиях TSMC. В частности, вычислительный кристалл будет использовать техпроцесс N3B, а кристалл SoC — N6.

Выяснилось также, что ядра с низким энергопотреблением, включенные в кристалл SoC Meteor Lake, были удалены из Lunar Lake. Это изменение связано с повышением энергоэффективности, достигнутым благодаря передовому производственному процессу TSMC. В сообщении также указывается, что первые ноутбуки с Lunar Lake, как ожидается, будут выпущены в октябре.