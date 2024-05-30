Об этом свидетельствуют результаты тестов в CPU-Z неназванного процессора Granite Ridge

Ожидается, что AMD представит процессоры Strix Point для ноутбуков на базе архитектуры Zen 5 в июне. Тем временем пользователь под ником @9550pro опубликовал информацию о производительности безымянного чипа Granite Ridge, высокопроизводительного процессора настольного класса на базе Zen 5.

Рассматриваемый процессор работает на частоте до 5,8 ГГц и потребляет 170 Вт, и уже из этого становится очевидным, что это может стать преемник флагманской модели Ryzen 9 7950X. Хотя на скриншоте ниже многие поля замазаны, видно, что процессор использует сокет AM5 точно так же, как нынешние настольные чипы Ryzen серии 7000.

реклама

Что еще более важно, инсайдер @9550pro, похоже, обнаружил показатели однопоточной производительности этого еще не анонсированного чипа. По словам источника, чип набрал 910 баллов во встроенном однопоточном тесте CPU-Z. Ryzen 9 7950X набирает в нем около 767 баллов, поэтому с учетом разницы в тактовой частоте (5,8 ГГц против 5,7 ГГц) новый чип обеспечивает почти на 19 % более высокую производительность за такт, обычно называемую IPC. Для 16-ядерного 32-поточного чипа такое увеличение IPC является весьма значительным.

В более ранней утечке утверждалось, что от новой микроархитектуры следует ожидать улучшения IPC почти на 40 процентных пунктов, однако, позже выяснилось, что это была первоапрельская шутка, хотя, еще более ранняя утечка также упоминала цифру в 40%. Для сравнения, прошлая архитектура Zen 4 обеспечила улучшение IPC примерно на 13% по сравнению с Zen 3.