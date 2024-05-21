AMD выпустила 8 новых процессоров серии Epyc 4004 для корпоративного использования, имеющих до 16 ядер Zen 4 и до 192 МБ кэш-памяти третьего уровня.

AMD выпустила серию новых процессоров Epyc начального уровня для малого бизнеса. Серия получила название Epic 4004 и включает 8 моделей с количеством ядер от 4 до 16 и TDP от 65 до 170 Вт. Процессоры содержат функции более дорогих моделей Epyc, такие как технология 3D V-Cache, а также используют ядра Zen 4 вместо ядер Zen 4c, которые есть в серии Epic 8004.

реклама

Что касается новой схемы именования Epyc 4004, то первое число обозначает линейку, за ней следуют количество ядер, производительность и поколение (в данном случае Zen 4). Наконец, буква «P» предназначена для моделей, которые ограничены конфигурацией 1P, а варианты с 3D V-Cache получают X в конце названия.

Epyc 4564P с лучшими характеристиками имеет 16 ядер, 32 потока, 64 МБ кэш-памяти L3, TDP 170 Вт, базовую/ускоренную тактовую частоту 4,5/5,4 ГГц и рекомендованную розничную цену 699 долларов. В качестве альтернативы, те, кто хочет получить некоторый запас мощности и дополнительный кэш L3, могут выбрать модель Epyc 4584PX, которая имеет то же количество ядер/ и потоков, 128 МБ кэша L3, TDP 120 Вт, базовую/ускоренную тактовую частоту 4,4/5,7 ГГц и такую же рекомендуемую розничную цену.

Процессоры серии Epyc 4004 поддерживают до 192 ГБ двухканальной памяти DDR5 со скоростью 5200 MT/с с ECC, 28 линий PCIe Gen 5, USB-C 20 Гбит/с, USB 4.0, DisplayPort 2.0, HDMI 2.1. Также поддерживаются AVX-512, VNNI и BFloat 16. Процессоры будут устанавливаться в материнские платы таких партнеров, как Supermicro, Asrock Rack, Lenovo и других с разъемом AM5.

По сравнению с 8-ядерным процессором Intel Xeon E-2488, Epyc 4364p в 1,2 раза быстрее по производительности в нагрузках общего назначения, в 1,1 раза быстрее при кодировании видео, в 2,6 раза быстрее в пропускной способности OpenSSL и в 1,5 раза быстрее в криптографии и майнинге криптовалют. Этот процессор AMD стоит всего 399 долларов, в то время как Xeon E-2488 стоит почти вдвое дороже.