ROG Ally X получит улучшенный аккумулятор, SSD, оперативную память и устройство чтения карт памяти SD

Компания ASUS представила свою вторую игровую портативную систему ROG Ally. Как и ожидалось, устройство не получило название ROG Ally 2, предположительно из-за того, что оно использует платформу AMD Ryzen Z1, на которой работает существующая версия ROG Ally. Однако следующий ROG Ally также не получил название ROG Ally 2024, вопреки слухам, циркулировавшим перед запуском.

реклама

Вместо этого ASUS представила новую модель под названием ROG Ally X. Как и предполагалось, новая консоль ROG Ally будет оснащена усовершенствованным устройством чтения карт SD. Хотя похоже, что ROG Ally X сохранит аппаратное обеспечение SD-карты своего предшественника, у него другая компоновка материнской платы.

Предположительно, переход с твердотельных накопителей формата M.2 2230 на M.2 2280 потребовал переделки материнской платы, как и установка батареи большей емкости. Сейчас ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme может проработать менее часа от батареи емкостью 40 Втч при игре в The Witcher 3 с настройками графики Ultra. Предположительно, время автономной работы ROG Ally X может быть вдвое больше, хотя ASUS пока не подтвердила подробностей.

ROG Ally X также будет доступна с объемом оперативной памяти более 16 ГБ, вероятно, 24 ГБ или даже 32 ГБ которых нет ни на одном из существующих устройств такого типа. ASUS раскроет подробные характеристики ROG Ally X 2 июня во время мероприятия Computex 2024, что соответствует недавней утечке ресурса VideoCardz. Также в настоящее время еще неизвестно, сколько будет стоить ROG Ally X, однако, по сообщению The Verge, устройство будет стоить больше, чем оригинал.