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ASUS анонсировала игровую консоль ROG Ally X
ROG Ally X получит улучшенный аккумулятор, SSD, оперативную память и устройство чтения карт памяти SD

 Компания ASUS представила свою вторую игровую портативную систему ROG Ally. Как и ожидалось, устройство не получило название ROG Ally 2, предположительно из-за того, что оно использует платформу AMD Ryzen Z1, на которой работает существующая версия ROG Ally. Однако следующий ROG Ally также не получил название ROG Ally 2024, вопреки слухам, циркулировавшим перед запуском.

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 Вместо этого ASUS представила новую модель под названием ROG Ally X. Как и предполагалось, новая консоль ROG Ally будет оснащена усовершенствованным устройством чтения карт SD. Хотя похоже, что ROG Ally X сохранит аппаратное обеспечение SD-карты своего предшественника, у него другая компоновка материнской платы.

 Предположительно, переход с твердотельных накопителей формата M.2 2230 на M.2 2280 потребовал переделки материнской платы, как и установка батареи большей емкости. Сейчас ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme может проработать менее часа от батареи емкостью 40 Втч при игре в The Witcher 3 с настройками графики Ultra. Предположительно, время автономной работы ROG Ally X может быть вдвое больше, хотя ASUS пока не подтвердила подробностей.

 ROG Ally X также будет доступна с объемом оперативной памяти более 16 ГБ, вероятно, 24 ГБ или даже 32 ГБ которых нет ни на одном из существующих устройств такого типа. ASUS раскроет подробные характеристики ROG Ally X 2 июня во время мероприятия Computex 2024, что соответствует недавней утечке ресурса VideoCardz. Также в настоящее время еще неизвестно, сколько будет стоить ROG Ally X, однако, по сообщению The Verge, устройство будет стоить больше, чем оригинал.

#asus #портативные игровые консоли #asus rog ally #rog ally #ryzen z1 #ryzen z1 extreme #rog ally x
Источник: notebookcheck.net
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