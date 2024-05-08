Компания заявляет, что чип M4 имеет производительность до 38 TOP в приложениях ИИ

Мероприятие Apple в основном было посвящено iPad, но на презентации также был представлен собственный чипсет следующего поколения M4. Как и ожидалось, процессоры обеспечивают повышение производительности по сравнению с M3 и M2.

Компания представила только стандартный вариант процессора M4 и в основном в докладе сосредоточилась на улучшении производительности по сравнению с последней моделью iPad Pro. Ожидается, что Apple полностью представит линейку M4 на WWDC в июне, вероятно, с новыми компьютерами Mac.

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В iPad Pro сейчас вообще отсутствует M3, который Apple представила только в прошлом году. Это означает, что M4 впервые принесёт в планшеты некоторые функции своего предшественника, такие как 3-нм техпроцесс, динамическое кэширование, затенение сетки и трассировку лучей. Процессор на 50 процентов быстрее, чем M2, установленный в последнем iPad Pro, а графический процессор — в четыре раза быстрее.

По сравнению со стандартным M3, M4 оснащен аналогичным 10-ядерным графическим ускорителем, но количество ядер процессора увеличено с восьми до 10. Кроме того, чипсет получает 3 миллиарда транзисторов, в результате чего общее их количество составляет 28 миллиардов.

Одной из новых функций M4 является механизм отображения, который помогает OLED-экранам нового iPad Pro обеспечивать лучшую яркость и цвета. Однако наиболее значительным улучшением, вероятно, является его улучшенная производительность в области искусственного интеллекта.

В предыдущих сообщениях указывалось, что M4 ознаменует начало работы Apple над продуктами, со встроенными приложениями искусственного интеллекта, которые менее зависят от облачных сервисов, используемых такими программами, как ChatGPT, Bard или DALL-E. Заявление компании о том, что нейронный движок M4 с 38 TOP является самым быстрым в мире, похоже, подтверждает слухи, но конкуренция будет довольно острой.

Компьютеры с искусственным интеллектом на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite должны начать поставляться примерно в середине 2024 года. Компания заявила, что ее новая система на чипе превзошла M3, а 45 TOP производительности NPU в спецификации позволяют предположить, что она также может сравниться с M4.

Snapdragon X Elite на базе Arm стремится стать эквивалентом Apple Silicon в системах Windows. Новейшие процессоры Apple позволили запустить новейшие игры, такие как Resident Evil Village и Assassin's Creed Mirage на iPhone и iPad. Аналогичным образом Qualcomm продемонстрировала свой будущий чип, поддерживающий достаточную частоту кадров в современных играх, таких как Baldur's Gate 3, которая может появиться на устройствах Apple в следующем году.

Между тем Intel, которая в конце прошлого года начала продвигать ПК с искусственным интеллектом с помощью процессоров Meteor Lake, планирует значительно расширить свои возможности с помощью Panther Lake в следующем году. Чипы 18A на 1,8 нм техпроессе удвоят производительность искусственного интеллекта процессоров Arrow Lake, запуск которых ожидается во второй половине 2024 года.





В то время как Apple, Intel, Qualcomm и AMD сосредоточены на совершенствовании искусственного интеллекта на устройствах с помощью NPU, Nvidia считает, что графические процессоры лучше подходят для этой задачи. Компания утверждает, что ее специализированные графические чипы RTX могут достичь производительности от 100 до 1300 TOP.