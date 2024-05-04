Инсайдеры сообщают, что чипсет Exynos 2600 будет уже полностью самостоятельной разработкой Samsung

Samsung и AMD совместно работают над внедрением графических процессоров на основе архитектуры RDNA в мобильные процессоры начиная с модели Exynos 2200. Самый последний чипсет Exynos 2400 также оснащен графическим процессором RDNA, а с Exynos 1480 партнерство компаний также распространилось на сегмент среднего класса.

Однако слухи от надежных инсайдеров отрасли Роланда Квандта и @OreXDA предполагают окончание такого сотрудничества в чипсете Exynos 2600.

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Оба информатора говорят, что Samsung может проститься с AMD в отношении графики для своего флагманского чипа 2026 года. Вместо этого южнокорейский гигант стремится разработать собственную архитектуру графического процессора, которая появится в Exynos 2600.

Подробностей о Exynos 2600 очень мало, особенно относительно планов Samsung, касающихся собственного графического процессора. Тем не менее компания по-прежнему может использовать архитектуру RDNA в качестве основы для создания собственного графического процессора, подобно тому, как графические процессоры Adreno от Qualcomm основаны на линейке AMD Radeon.

Несмотря на этот шаг, флагманы Samsung 2025 года, серия Galaxy S25, продолжат использовать чипсет Exynos, в частности Exynos 2500 (S5E9955), с графическим процессором AMD. В линейке также будет использоваться чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 для флагманских смартфонов Galaxy на некоторых рынках.

Samsung выпустит серию Galaxy S26 и Exynos 2600 в 2026 году. Так что времени для реализации планов компании, как и для их корректировки предостаточно. Но если утечка окажется правдой, это может указывать на то, что Samsung стремится к большей самодостаточности при производстве процессоров линейки Exynos.