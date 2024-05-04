Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Poco F6 Pro получит Snapdragon 8 Gen 2 и до 16 ГБ оперативной памяти
База данных Geekbench раскрыла характеристики грядущего флагмана линейки POCO F6

реклама

 Ожидается, что линейка POCO F6 будет включать стандартную модель и PRO-версию. Оба телефона уже начали получать сертификаты, намекающие на их скорый анонс и выход в продажу. После недавнего появления POCO F6 на Geekbench, его старший премиальный глобальный вариант F6 Pro также был замечен на платформе сравнительного анализа. Предстоящий смартфон уже прошел сертификацию FCC и NBTC в прошлом.

реклама

 POCO F6 Pro указан на платформе тестирования Geekbench под номером модели 23113RKC6G. В нем упоминается материнская плата под кодовым названием «Kalama», а конфигурация состоит из трех ядер с частотой 2,02 ГГц, четырех ядер с тактовой частотой 2,80 ГГц и основного ядра с частотой 3,19 ГГц. Это говорит о том, что смартфон будет работать на прошлогодней флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 2. Согласно базе данных тестов, POCO F6 Pro будет оснащен внушительным объемом оперативной памяти в 16 ГБ, но можно ожидать большего количества конфигураций данного параметра при запуске. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 из коробки.

 Что касается результатов тестирования, то в одноядерных и многоядерных тестов Geekbench POCO F6 Pro набирает 1421 и 5166 баллов соответственно. К сожалению база данных Geekbench не раскрывает никаких дополнительных подробностей.

 Согласно FCC, POCO F6 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4880 мАч. ОС Android 14 будет лежать в основе оболочки HyperOS. Номера моделей F6 Pro предполагают, что это может быть ребрендинг телефона Redmi K70, продающегося в Китае, поскольку они совпадают, за исключением последней буквы, где «G» и «C» относятся к глобальному и китайскому названиям соответственно. Redmi K70 оснащен 2K OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и тройной задней камерой с основным датчиком на 50 МП. Именно таких характеристик можно ожидать от грядущего POCO F6 Pro.

#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны xiaomi #snapdragon 8 gen 2 #смартфоны redmi #redmi k70 #смартфоны poco #poco f6 #poco f6 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Первый смартфон с Snapdragon 8 Gen 4 будет выпущен в середине октября
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
18
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
2
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
21
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
1
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
60
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
16
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
25
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2

Сейчас обсуждают

Windmark
03:09
Они здесь редко бывают . Как пример ретроклокинг и прочие темы никто гавной не поливает
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Cowboy Huggies
03:08
Везде, но тут концентрация в разы выше.
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
Сергей Казанков
03:08
Орнул с заголовка) Афтырь, что значит "слишком мощный"?? Иди убейся уже, писатель.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
AlexR1973
02:52
Туда где пришел Чубайс, даже евреи креститься начнут.
Чубайс открыл Центр российских исследований в израильском университете
KAA
02:33
Особенность ноутов, это маленький экран, который не особо то и требует максимальных настроек в играх, ибо все-равно не разглядеть полноценно. Для FHD ноута кому-то и 1650 хватит.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
KAA
02:31
А еще лучше, когда у тебя несколько ноутов для поездок, разной массы и размеров. Куда-то можно и игровой ноут тяжелее 2кг прихватить, а куда-то удобней взять 11" менее 1 кг весом.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
KAA
02:27
16" экран очень маленький, т.е. приравниваем к ультра дешевому монитору, 16гб катастрофически мало, опять же считай офисная машина, 512Гб ssd опять же для игр катастрофически мало, 2Т. это очень сильн...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Анюточка Anreykfi
02:22
Опять чот около рекламное написано... БП надо в первую очередь брать качественные и с сертификатом не ниже Gold. + чтобы запас по мощности от 40% был. Понакупают каких-то Чифтроников, потом плачутся,ч...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Роман Алаев
02:01
4 года на 11 винде, сборка. Говно вырезано, обновы не ставлю. 4 гига оперативки, 4 ядерных хеон Всё летает. Дебилы хай официал ставят и тормозят по полной))
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
Александр Еремеев
01:40
Тоже предполагаю что полноценный массовый автопилот четвертого уровня где-то в районе 2035 года будет. А в районе 2030 года он вероятно уже будет с ограничениями работать, на отдельных машинах и в отд...
Tesla сможет предложить полноценный автопилот лет через пять, не раньше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем