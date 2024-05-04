База данных Geekbench раскрыла характеристики грядущего флагмана линейки POCO F6

Ожидается, что линейка POCO F6 будет включать стандартную модель и PRO-версию. Оба телефона уже начали получать сертификаты, намекающие на их скорый анонс и выход в продажу. После недавнего появления POCO F6 на Geekbench, его старший премиальный глобальный вариант F6 Pro также был замечен на платформе сравнительного анализа. Предстоящий смартфон уже прошел сертификацию FCC и NBTC в прошлом.

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POCO F6 Pro указан на платформе тестирования Geekbench под номером модели 23113RKC6G. В нем упоминается материнская плата под кодовым названием «Kalama», а конфигурация состоит из трех ядер с частотой 2,02 ГГц, четырех ядер с тактовой частотой 2,80 ГГц и основного ядра с частотой 3,19 ГГц. Это говорит о том, что смартфон будет работать на прошлогодней флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 2. Согласно базе данных тестов, POCO F6 Pro будет оснащен внушительным объемом оперативной памяти в 16 ГБ, но можно ожидать большего количества конфигураций данного параметра при запуске. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 из коробки.

Что касается результатов тестирования, то в одноядерных и многоядерных тестов Geekbench POCO F6 Pro набирает 1421 и 5166 баллов соответственно. К сожалению база данных Geekbench не раскрывает никаких дополнительных подробностей.

Согласно FCC, POCO F6 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4880 мАч. ОС Android 14 будет лежать в основе оболочки HyperOS. Номера моделей F6 Pro предполагают, что это может быть ребрендинг телефона Redmi K70, продающегося в Китае, поскольку они совпадают, за исключением последней буквы, где «G» и «C» относятся к глобальному и китайскому названиям соответственно. Redmi K70 оснащен 2K OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и тройной задней камерой с основным датчиком на 50 МП. Именно таких характеристик можно ожидать от грядущего POCO F6 Pro.