Первоначальный дебют процессоров на платформе LGA-1851 предполагался в четвертом квартале

Известный оверклокер Toppc, работающий в подразделении материнских плат MSI, хорошо известен своим пониманием архитектурных изменений и их влияния на разгон. Он часто делится результатами обширных испытаний в MSI, предлагая раннюю информацию о возможностях платформы. Недавно на мероприятии MSI Dragon в Ухане Toppc намекнул на будущую платформу под названием Next, акцентирующуюся на контроллере памяти для платформы Arrow Lake-S.

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В настоящее время единственной подтвержденной информацией об этой платформе является эксклюзивная поддержка памяти DDR5, соответствующая серии AMD AM5. Однако конкретные характеристики остаются нераскрытыми, и Toppc намекает на то, что дальнейшие подробности будут обнародованы в третьем квартале. Это предполагает потенциальный более ранний выпуск или анонс серии настольных процессоров Core Ultra 200. Это также означает, что такие компании, как MSI, уже знакомы с возможностями платформы и ведут соответствующую подготовку.

Платформа LGA-1851, дебют которой первоначально ожидался в четвертом квартале прошлого года вместе с мобильными процессорами Meteor Lake, столкнулась с задержками. Отмененная серия настольных процессоров Meteor Lake-S, которая планировалась как первая, использующая новый сокет, была заменена обновлением серии Raptor Lake от Intel. Учитывая изменение планов, вполне возможно, что Intel намерена выпустить новую серию раньше.

В январе этого года появились первые подробности о серии чипсетов Intel 800. Эти утечки подтвердили, что Intel планирует предложить три варианта кристаллов Arrow Lake: один с 24 ядрами, другой с 22 ядрами и третий с 14 ядрами. Эти варианты будут включать производительные ядра Lion Cove и энергоэффективные ядра Skymont Efficient.