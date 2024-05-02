Компания достигла очередного рубужа в своей истории и судя по всему не собирается на этом останавливаться

1 мая компания AMD отметила 55-летие со дня своего основания Джереми Сандерсом и другими соучредителями в 1969 году. Для энтузиастов компьютерной техники самой важной датой в истории AMD является 24 июля 2006 года, когда компания приобрела ATI за 5,6 миллиарда долларов. Лишь в августе 2010 года AMD наконец выпустила свой первый графический ускоритель AMD Radeon, ознаменовав уход бренда ATI.

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Ниже представлены некоторые важнейшие моменты в истории компании история AMD:

1969: Уолтер Джеремайя Сандерс вместе с семью другими основывает AMD;

1972: AMD становится публичной и начинает производство компьютерных чипов;

1996: AMD приобретает NexGen;

2000: AMD выпускает процессор Athlon, первый микропроцессор с тактовой частотой 1 ГГц;

2003: AMD анонсирует процессор Opteron для серверов, расширяя сферу своего бизнеса;

2006: AMD приобретает ATI Technologies, получая доступ к видеокартам для ПК;

2013: Sony переходит на аппаратные средства AMD в консоли PS4;

2014: Доктор Лиза Су становится генеральным директором AMD;

2017: AMD выпускает первый процессор Ryzen;

2023: AMD выпускает Ryzen Z1 для портативной игровой консоли.

К 55-летнему юбилею компания AMD внедрила новые технологии искусственного интеллекта для восстановления некоторых старых фотографий, используя методы раскрашивания и масштабирования. Кроме того, с помощью программного обеспечения для масштабирования видео было восстановлено видео 14-летней давности, заказанное к 40-летнему юбилею. В видео показал сам Дженсен Хуанг, который в какой-то момент своей карьеры работал в AMD.

В отличие от предыдущих круглых дат, на этот раз не будет специальных выпусков аппаратного обеспечения. Однако вполне возможно, что в этом году все мы получим возможность приобрести новое оборудование компании, например, процессоры Ryzen 9000 и другие не менее интересные продукты.