Смартфон является бюджетным устройством на базе чипсета Snapdragon 680 и оснащается 8 ГБ ОЗУ

Согласно подробностям, предоставленным Судханшу Амбхоре из 91mobiles, OPPO готовит еще одну модель в свою серию доступных смартфонов OPPO A. Компания может вскоре представить новый смартфон под названием OPPO A60 4G.

Ранее OPPO A60 4G был замечен в консоли Google Play, но дизайн телефона тогда оставался загадкой. Недавно появившиеся рендеры раскрывают дизайн телефона. Конструкция заднего модуля камеры OPPO A60 4G похожа на серию Reno10, но можно сказать, что она не будет оснащена такой мощной камерой, как Reno10 или Reno11. OPPO A60 4G оснащен датчиками на 50, 8 и 2 МП, но, к сожалению, ни одна из камер не имеет OIS. Задняя часть телефона соответствует классическим линиям дизайна OPPO, а на передней панели имеется вырез для одиночной фронтальной камеры.

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Грядущий доступный смартфон будет оснащен ЖК-экраном с частотой 90 Гц, разрешением 1604×720 пикселей с плотностью 264 PPI. Дисплей имеет пиковую яркость 950 нит. Несмотря на низкое разрешение, OPPO предлагает довольно хороший экран в своей категории устройств начального уровня.

Телефон будет работать на базе чипсета Snapdragon 680, компанию которому составят 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а система хранения получит два варианта: 128 ГБ и 256 ГБ.

За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Новинка также имеет датчик отпечатков пальцев на боковой панели. В телефоне также есть слот для карт памяти microSD и 3,5 мм разъем для наушников.

Порт для зарядки OPPO A60 4G использует стандарт USB-C 2.0, телефон также поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 6. Масса смартфона составляет 186 граммов, а толщина 7,68 мм. Телефон из коробки будет работать на собственной оболочке ColorOS 14.0.1 на базе Android 14.