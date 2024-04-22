Автомобиль отличается роскошным салоном и различными системами безопасности и помощи при вождении

Во время Пекинского автосалона компания BYD представила свою новую модель BYD Hiace 07 EV. Этот электромобиль с элегантным дизайном и современными формами, сочетает в себе стиль и функциональность.

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Одной из выдающихся особенностей Hiace 07 EV является его роскошный интерьер с различными вариантами кожаной обивки. Центральным элементом салона является плавающий центральный экран управления, дополненный симметричными ЖК-панелями, создающими футуристический вид. Водители оценят удобство проекционного дисплея HUD и элегантность рычага переключения передач.

Что касается привода, то Hiace 07 EV предлагает варианты как с задним, так и с полным приводом, что позволяет удовлетворить широкий круг автолюбителей. Этот электромобиль, оснащенный технологией iTAC и усовершенствованными системами подвески, включая переднюю двойную поперечную подвеску и заднюю пятирычажную независимую подвеску, обещает отличную плавность хода и отзывчивое управление.

Под капотом Hiace 07 EV находятся мощные аккумуляторы. Водители могут выбирать между двигателями мощностью от 160 до 230 кВт. Варианты аккумуляторов включают 80640 кВтч или 71808 кВтч, обеспечивая по словам производителя запас хода до 610 км.

Безопасность имеет первостепенное значение для BYD. Hiace 07 EV оснащен высококлассной системой вождения God’s Eye. Эта система поддерживает ряд интеллектуальных функций вождения, таких как удержание полосы движения, распознавание дорожных знаков и интеллектуальное управление ограничением скорости. Более того, автомобиль может учиться у водителей, обеспечивая более безопасный и интуитивно понятный опыт вождения.

God’s Eye является усовершенствованной интеллектуальной системой помощи при вождении (AIDAS), представленной во всем мире компанией BYD Group, которая представляет собой лучшее в области технологий безопасности и помощи транспортным средствам. Система предлагает помощь в различных сценариях вождения. Уделяя основное внимание безопасности, God's Eye использует передовую электронную архитектуру и полнофункциональные возможности собственной разработки, чтобы обеспечить комплексное решение для интеллектуального вождения на уровне систем автомобиля.

Её возможности помощи при вождении включают две версии системы NOA (Навигация на автопилоте). Разработанный для будущей совместимости с такими системами, как HarmonyOS, God’s Eye не только повышает безопасность и удобство вождения, но также обеспечивает расширенные функции автономного вождения. Основанная на опыте BYD в области электронных систем и технологий автономного вождения, система God’s Eye устанавливает новый стандарт для интеллектуальных систем помощи при вождении.

Благодаря своим инновационным функциям и стильному дизайну BYD Hiace 07 EV знаменует собой еще одну веху в эволюции электромобилей.