Новинка поддерживает все процессоры на платформе AM5, но доступна только на азиатском рынке

У большинства пользователей компьютеров Sapphire в первую очередь ассоциируется с играми и графическими картами Radeon, но компания предлагает более широкий спектр продуктов для центров обработки данных и встраиваемых платформ, некоторые из которых также доступны по всему миру. Sapphire также продает материнские платы, корпуса и кулеры, однако эти устройства продаются только на азиатском рынке.

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В 2021 году компания представила материнскую плату NITRO+ B550I в формате Mini-ITX на платформе AM4. Теперь, почти три года спустя, Sapphire выпускает модель B650I, оснащенную разъемом AMS для процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000 и будущих Ryzen 9000. Новинка имеет 8-слойную печатную плату с 8-фазной подсистемой питания, использующая компоненты Dr. MOS на 70 А, а также поддерживает память DDR5-6000 благодаря профилям EXPO.

Будучи платой в форм-факторе Mini-ITX, она предлагает только один слот PCle x16, но стоит отметить, что он относится к стандарту PCIe Gen4, а не новому PCIe Gen5. То же самое относится и к двум слотам M.2, которые, согласно официальной рекламе, соответствуют стандартам Gen4.

Что касается возможностей подключения, то плата включает в себя разъемы USB Type-C 20 Гбит/с и USB Type-A 10 Гбит/с, порты HDMI и DisplayPort, а также два разъема RGB для систем с напряжением 5 В и 12 В.

Материнская плата B650I, входящая в серию NITRO+, совместима с видеокартами Sapphire, предоставляя геймерам возможность создать оптимизированную систему с соответствующими компонентами. В Азии геймеры также имеют доступ к корпусам Sapphire NITRO+ и процессорным кулерам, ни один из которых не доступен за пределами азиатского региона. Насколько известно, это единственные официальные корпусы и кулеры из серии NITRO от Sapphire.

Плата B650I в настоящее время доступна только в Китае, ее продажа осуществляется через официальный магазин Sapphire на платформе JD, где указаны её полные характеристики и подтверждена доступность. Sapphire оценила новую материнскую плату в 1689 юаней, что составляет около 233 долларов.