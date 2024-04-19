Стоит сказать, что это будет последнее обновление системы для данного устройства, жизненный цикл которого подходит к концу.

Новая оболочка HyperOS на базе Android от Xiaomi, наконец-то стала доступна для смартфона Xiaomi 11T Pro. HyperOS оснащается совершенно новым пользовательским интерфейсом и улучшенной анимацией, а также элементами, вдохновленными iOS, такими как универсальный эффект размытия и новые функции настройки экрана блокировки, что делает его отличным обновлением.

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Xiaomi 11T Pro уже работал на MIUI 14 на базе Android 13 и теперь получает обновление HyperOS на базе Android 14. Стоит отметить, что это будет последнее обновление для Xiaomi 11T Pro, поскольку устройство уже получило третье обновление Android, изначально смартфон вышел в продажу с ОС Android 11.

Ранее уже появлялась информация, что Redmi K40 и K40 Plus получат обновление HyperOS, а теперь Xiaomi 11T Pro наконец-то получит HyperOS. Обновление системы, выпущенное Xiaomi для модели 11T Pro, имеет размер 5,2 ГБ и включает исправление безопасности от апреля 2024 года. Обновление имеет версию OS 1.0.1.0 UKDEUXM.

Новая прошивка уже начала рассылаться на европейские устройства, и его выпуск в разных регионах может занять некоторое время. Ранее серия Mi 11 также получила обновление HyperOS, а теперь его внедряют и на Mi 11T Pro. Даже если это последнее обновление для смартфонов Mi 11, компании Xiaomi всё равно следует сказать спасибо владельцам телефона, так как производителю удалось поддерживать свои устройства в актуальном состоянии в течение долгого времени и выпустить 4 пользовательских интерфейса и 3 основных обновления системы Android.