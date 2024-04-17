Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
Новый метод заключается в использовании импульсного тока, снижающего деградацию компонентов аккумуляторов

реклама

 Несмотря на то, что литий-ионные батареи являются одной из наиболее практичных и эффективных технологий хранения электроэнергии, они начали показывать пределы своих возможностей. Ученые постоянно ищут альтернативные материалы и решения для хранения энергии, и теперь исследователи говорят, что они могут заставить литий-ионные батареи работать лучше и в течение длительного времени.

 Команда европейских исследователей из Центра имени Гельмгольца в Берлине и Университета Гумбольдта в Берлине разработала альтернативное решение для зарядки, позволяющее продлить срок службы литий-ионных батарей. Исследование показывает, что батареи становятся более устойчивыми и сохраняют более высокую энергетическую емкость после сотен циклов разрядки-перезарядки за счет изменения способа подачи тока зарядным устройством.

реклама

 Литий-ионные аккумуляторы являются компактные и надежными устройствами, применяемыми практически повсеместно, начиная с миниатюрных носимых устройств и заканчивая электромобилями. Но мощность аккумуляторов постепенно снижается по мере эксплуатации. В лучших литий-ионных батареях коммерческого класса используются электроды, изготовленные из соединения, известного как NMC532, и графита, и они обеспечивают срок службы до 8 лет.

 Обычная зарядка использует постоянный ток. В ходе исследования было проанализировано, что произошло с образцами аккумуляторов при использовании такой зарядки, и было обнаружено, что граница раздела твердого электролита (SEI) анода была значительно толще. Кроме того, они обнаружили множество трещин в конструкциях NMC532 и графитовых электродов.

 Более толстый SEI и большее количество трещин на электродах означают значительную потерю емкости литий-ионных аккумуляторов. Исследователи разработали протокол зарядки на основе импульсного тока (PC). После зарядки аккумуляторов с помощью нового протокола исследователи обнаружили, что интерфейс SEI стал намного тоньше, а материалы электродов претерпели меньше структурных изменений.

 Для проведения экспериментов по перезарядке импульсным током команда использовала две ведущие в Европе синхротронные установки для ускорения частиц «BESSY II» и «PETRA III». Они обнаружили, что зарядка PC способствует однородному распределению ионов лития в графите, что снижает механическое напряжение и растрескивание частиц графита. Протокол также может подавлять структурную деградацию катода NMC532. Исследование показывает, что такой тип зарядки может удвоить срок службы коммерческих литий-ионных аккумуляторов при сохранении емкости на 80 процентов.

 «Импульсная зарядка может принести много преимуществ с точки зрения стабильности материалов электродов и интерфейсов, а также значительно продлить срок службы батарей», — сказал профессор Берлинского технического университета доктор Джулия Коваль.

#аккумуляторы #литий-ионные батареи #литий-ионные аккумуляторы
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Компания Apple запатентовала сменные аккумуляторы для своих устройств
В августе BYD выпустит новую версию аккумуляторов для электромобилей с увеличенным запасом хода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
48
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
1
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
8
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
4

Популярные статьи

Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
20
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
19
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
66
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
7
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
43
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
69
История деградации игровой серии Far Cry
10
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
18
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116

Сейчас обсуждают

Евгений Алексеев
04:45
У меня так же было, но потом увидел мать по относительно хорошей цене и заменил на b550, особо профита не получил, кроме разгона памяти и второго m2, так то есть ещё плюсы, но не существенные...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Вячеслав Эрин
04:36
прошел 3,4, примал,5,даунов,6. и на х.ю вертел автора, иди в кс дрочи
История деградации игровой серии Far Cry
FelsheR-ZVZVZV
04:18
А я то думаю где я это кварц видел.)
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
Данил Дементьев
04:08
Да я на своей 4060 тоже не особо думаю лучами пользоваться, а из-за монитора 1080р и dlss вырубать не хочу, т.к. нормально оно только с 1440р начинает работать. Так что... НеВидиа, где же мои технолог...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Garthar
03:52
Специально для не осиливших статью. При любом изменении электрической цепи в системе возникают кратковременные токи в несколько раз сильнее номинала и чем большая часть цепи в плане емкости/сопротивле...
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
Андрей_Орлов
03:51
Все современные солнечные панели работают в тандеме с аккумуляторами. Как работают аккумуляторы смекаете? Вот так и решаются проблемы с не регулярностью. А если в целом, то солнечные панели на текущ...
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
AggroShkolyar
03:45
>нет ссылок на тестовые отрезки GameGPU. Они, видимо, выпиливаются сами или модеры их убирают. Я в прошлый раз везде их вставил, на этапе редактирования все открывалось, а после проверки все исчезло.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Garthar
03:44
Как показывал так и показывает.
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
AggroShkolyar
03:40
>не те игры, не те тесты, не те лучи, а ты в киберпанке потести, а ты в ретчате потести, а ты в алан вейке потести
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
AggroShkolyar
03:37
>ВРЁТИ Хех, классика))) А МСТ\МРТ на рдна3 вообще не имеет смысла.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем