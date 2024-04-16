Данный образец вполне работоспособен и имеет настандартный объем памяти в 96 ГБ

Прототипы ускорителей NVIDIA Ampere для HPC теперь можно найти на китайских площадках подержанной техники. Хотя источник этих графических процессоров неизвестен, ясно, что некоторые модели никогда раньше не встречались.

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Один из продавцов предлагает инженерный образец GRID A100 на плате PCle с тремя 8-контактными разъемами питания, утверждая, что технически это модель A100B. Графический процессор никогда не прошивался в BIOS SXM и работает без серьезных проблем. Однако в нем есть ошибка, которая постоянно сообщает о максимальной мощности 750 Вт. На плате явно имеются нестандартные точки измерения напряжения и множество открытых перемычек для проверки. Данный графический процессор никогда не предназначался для продажи в таком виде.

Интересным в этой модели является то, что она фактически использует больше ядер CUDA, чем стандартный розничный продукт. Обычный A100 имеет 6912 ядер, а это означает, что инженерный образец получил на 15% больше ядер (7936). Также были обнаружены как минимум две версии с 96 ГБ и 40 ГБ памяти HBM2.

Хотя количество ядер в необычном GPU больше, он все равно не содержит полную конфигурацию графического процессора GA100 из 8192 ядер CUDA, поскольку 2 потоковых мультипроцессора отключены. Кроме того, NVIDIA не выпускала версию на 96 ГБ. На рынке были представлены модели только с 40 ГБ и 80 ГБ памяти. Таким образом, это действительно редкая конфигурация A100.

Рассматриваемый графический процессор выставлен на продажу по цене 16800 юаней, что примерно эквивалентно 2300 долларам. Цена может показаться немного завышенной, особенно если учесть, что на ускоритель не распространяется гарантия или он не имеет полноценной поддержки официальными драйверами. Однако продавец утверждает, что это редкий прототип, который до сих пор работает без нареканий.

Однако стоит отметить, что этот ускоритель не предназначен для продажи. Подобные инженерные образцы принадлежат NVIDIA, и любая попытка их продажи является нарушением. Несмотря на это, многие крупные коллекционеры графических процессоров часто приобретают себе такие прототипы, которые, тем не менее, часто попадают на различные торговые площадки.