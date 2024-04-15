Предположительно Xiaomi 14T и 14T Pro могут быть выпущены в сентябре 2024 года

По слухам, Xiaomi работает над новой серией смартфонов под названием Xiaomi 14T. В линейку могут войти два телефона — обычный Xiaomi 14T и более мощная версия Xiaomi 14T Pro.

Интересные подробности об этих устройствах недавно были обнаружены в коде HyperOS от Xiaomi, как заметили Android Headlines. Судя по всему, Xiaomi 14T Pro может быть слегка обновленной версией известного по различным слухам Redmi K70 Ultra.

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Хотя оба телефона имеют кодовое имя «Rothko» и номер модели «N12», намекающие на схожие функции, в сообщении говорится, что Xiaomi 14T Pro будет иметь некоторые улучшения по сравнению с Redmi K70 Ultra.

Сообщается, что смартфон получит такие функции, как беспроводная зарядка и телеобъектив Leica, которых предположительно не будет в Redmi K70 Ultra.

Более того, Xiaomi 14T Pro, скорее всего, будет работать на базе однокристальной системы Dimensity 9300. Ожидается, что телефон выйдет в продажу на глобальном рынке под номерами моделей «2407FPN8EG» и «2407FPN8ER» и будет доступен в различных регионах.

Кроме того, стандартный Xiaomi 14T под кодовым названием «degas» будет доступен по всему миру под номерами моделей «2406APNFAG» и «XIG06». Ожидается, что, как и вариант Pro, он не попадет на индийский рынок.

Хотя подробности о процессоре остаются неподтвержденными, есть предположения, что смартфон может сохранить чипсет Dimensity 8200 Ultra, используемый в настоящее время в модели Xiaomi 13T.

В серии Xiaomi T обычно модели различаются процессором. Продающиеся сейчас смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro имели одинаковые камеры и емкость аккумулятора. Похоже, что данная тенденция продолжится и в серии Xiaomi 14T.

Ожидается, что Redmi K70 Ultra поступит в продажу в Китае в августе. Поэтому вполне вероятно, что глобальный запуск серии Xiaomi 14T может состояться уже в сентябре.