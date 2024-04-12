Судя по всему, несмотря на громоздкое название карта представляет собой оригинальную модель, выполненную в тематике игры JX Online 3, которая станет призом в турнире по соответствующей игре

MMORPG JX Online 3, выпущенная в 2016 году, которая получила HD-римейк и к 2020 году завоевала значительную популярность среди 3,3 миллиона активных игроков. Примечательно, что эта игра использует графический API Vulkan, а также использует трассировку лучей, поддерживаемую графическими процессорами NVIDIA и технологию масштабирования DLSS.

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Компания ZOTAC объявила о планах представить специальную видеокарту, вдохновленную игрой JX Online 3, с особой цветовой схемой и специально разработанной задней панелью. Дизайн карты с подсветкой ARGB отражает доминирующую бело-синюю гамму игры.

Несмотря на свой уникальный внешний вид, карта по сути представляет собой оригинальную модель Trinity White на базе графического ускорителя RTX 4070 Ti SUPER. Эта обновленная модель на базе графического процессора AD103 может похвастаться 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Компания не раскрыла характеристики, но можно предположить, что карта имеет тот же заводской разгон, что и оригинальная модель Trinity, с частотой в режиме ускорения 2625 МГц и TDP по умолчанию 285 Вт.

В рамках предстоящего турнира среди поклонников игры ZOTAC намерен предложить эту карту в качестве приза. Однако компания не указала точное количество карт специального выпуска, которые будут доступны победителям.