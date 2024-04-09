НАСА надеется, что сможет починить "Вояджер-1", но это может занять до нескольких месяцев

«Вояджер-1» является одним из двух межпланетных космических аппаратов серии. Его брат «Вояджер-2» был запущен с Земли за 16 дней до «Вояджера-1» в 1977 году. По данным НАСА, «Вояджер-1» сейчас является самым далеким объектом, созданным человеком за всю историю. По состоянию на январь 2024 года корабль находился на расстоянии около 24 миллиардов километров от Земли и двигался со скоростью около 61000 километров в час относительно Солнца.

Еще в ноябре космический зонд НАСА «Вояджер-1» потерял способность отправлять телеметрические данные инженерам на Земле. Без этой возможности аппарат представляет собой бесполезную железку, навсегда удаляющуюся в глубины Космоса.

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В феврале НАСА заявило, что проблема связана с подсистемой полетных данных корабля (FDS), которая отвечает за сбор данных от каждого из научных инструментов зонда и объединение их в пакет для передачи обратно на Землю. После группировки пакет данных передается в блок телеметрической модуляции и радиопередатчик для дальнейшей передачи.

Команда подумала, что, возможно, она имеет дело с проблемой, вызванной повреждением памяти в FDS. Чтобы проверить теорию, НАСА отправило специальную команду, которая побудила «Вояджер-1» передать обратно показания памяти FDS. Вооружившись этими данными, НАСА смогло определить, что примерно три процента памяти FDS повреждены и являются основной причиной проблем «Вояджера-1».

В недавней обновленной информации НАСА сообщило, что члены команды подозревают наличие неисправного одного единственного чипа, хотя инженеры не уверены в причине, приведшей к его выходу из строя. Одна из возможностей состоит в том, что в него ударила «энергетическая частица» из космоса, хотя чип мог просто выйти из строя после 46 лет службы.

Хорошей новостью является то, что инженеры с оптимизмом смотрят на возможность найти способ обхода неисправной памяти и вернуть FDS в нормальное состояние, что позволит зонду возобновить отправку научных и инженерных данных обратно на Землю. Однако НАСА предупредило, что это может занять недели или даже месяцы.