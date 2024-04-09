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Выход видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 ожидается в четвертом квартале 2024 года
Именно на этот период рассчитывают производители видеокарт, который также подтверждается известным инсайдером

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 Ни для кого не является секретом, что NVIDIA запланировала выход нового поколения графических карт RTX 50 на конец текущего года. Компания некоторое время назад показала общественности графический процессор на новой архитектуре Blackwell, предназначенный для центров обработки данных, однако, остается неясной дата выхода новинки и начало поставок первым заказчикам. Но нас, обычных пользователей больше интересуют подробности об игровых представителях грядущего поколения, которые должны войти в серию GeForce RTX 50.

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 Еще в начале года компания NVIDIA выпустила на рынок три новых графических ускорителя линейки GeForce RTX 40 SUPER, пополнив свой ассортимент моделями среднего и высокого уровня. Сейчас текущее поколение видеокарт включает 12 наименований. Стоит отметить, что по данному показателю карты Ada Lavelace значительно отстают от предыдущей линейки RTX 30, включающей целых 20 моделей. Конечно, сюда входят и видеокарты с пониженной производительностью майнинга криптовалют, без которых по количеству карт два поколения примерно совпадают. Это может свидетельствовать, что компания полностью сформировала ассортимент серии RTX 40, и новых представителей ждать не стоит. Теперь NVIDIA полностью сосредоточила свое внимание на серии RTX 50.

 По информации портала Money.UDN.com, партнеры компании NVIDIA рассчитывают на запуск нового поколения видеокарт RTX 50 ближе к концу года, считая, что сначала стартуют продажи моделей высокого уровня, таких как RTX 5080 и RTX 5090. Вполне вероятно, что именно такие названия получат флагманы, но их характеристики могут в любой момент до релиза поменяться. Этому не стоит удивляться, так как такие прецеденты уже случались у компании в прошлом. NVIDIA известна тем, что вносит поправки в последние дни перед выходом, а также может вообще отменить запуск той или иной модели.

 С утверждением о запуске RTX 50 в текущем году согласен и известный инсайдер Kopite. Его информация практически всегда совпадает с действительностью. Напомню, что именно он первым сообщил об использовании грядущим поколением графических карт нового стандарта памяти GDDR7, а также использованием шины памяти шириной 512 бит самым мощным графическим процессором GB202.

 Согласно имеющимся на данный момент слухам, флагманский графический процессор может включать до 192 потоковых мультипроцессоров, включающих 24576 ядер, а следующий по мощности GB203 может получить 96 потоковых мультипроцессоров с 12888 ядрами, при условии сохранения в поколении Blackwell конфигурации ядер CUDA. Стоит также помнить, что наличие такого количества ядер куда во флагманском GPU вовсе не означает их полного использования. Многое будет зависеть от количества выхода годных чипов в процессе производства.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5090 #rtx 40 super #rtx 5080
Источник: videocardz.com
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