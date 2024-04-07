Стоит однако отметить, что это не розничный чип, а только инженерный образец с неизвестными характеристиками

Новая утечка раскрыла инженерный образец грядущего процессора AMD, имеющим код продукта (OPN) 100-000001290-11. Этот чип принадлежит к линейке настольных процессоров следующего поколения и основан на архитектуре Zen5, являясь частью ожидаемой серии Granite Ridge для настольных компьютеров.

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В этом инженерном образце используется та же конструкция крышки теплораспределителя (IHS), что и в производящихся сейчас процессорах Ryzen 7000 на базе Raphael, в которых используется микроархитектура Zen4. Стоит отметить, что у представленного на изображении экземпляра пока нет официального рыночного названия, что характерно для ранних инженерных образцов, которые находятся на стадии разработки и еще не вошли в официальную линейку. Однако было бы вполне справедливо ожидать, что этот процессор получит коммерческое название Ryzen 7 9700X или Ryzen 7 9800X.

По словам источника, поделившегося фотографией, образец представляет собой 8-ядерную 16-поточную модель. Однако ожидается, что флагманский процессор Granite Ridge будет иметь до 16 ядер и 32 потока.

Стоит сказать, что этот код OPN уже засветился в сети. В товаросопроводительной документации данный код принадлежит процессору с 6 ядрами и уровню TDP 105 Вт. По данным пользователя HXL, другой источник информации с вычислительной платформы einstein@home, сообщает, что представленный код имеет отношение к процессору с шестнадцатью потоками. Также необходимо отметить, что новая утечка показывает код OPN, аналогичный тому, который известен уже более полугода, если быть точным, то со 2 июня прошлого года.

На текущий момент AMD не раскрывает точных данных о сроках выхода нового поколения процессоров на архитектуре Zen 5. В настоящее время есть мнение, что выход новых процессоров компании состоится уже в этом году, возможно, ближе к концу года. Высказываются предположения, что AMD может официально анонсировать новое поколение процессоров Ryzen на мероприятии Computex 2024 в начале лета. Именно по такому пути пошла компания AMD во время анонса текущей линейки Ryzen 7000 в 2022 году.