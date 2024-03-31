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goldas
Цена Radeon RX 7900 XTX упала до 889 долларов на Newegg
Купить по такой цене предлагается модель PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound, а на 10 долларов дороже можно приобрести ASRock RX 7900 XTX Phantom Gaming

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 В последнее время можно наблюдать некоторые интересные изменения на рынке видеокарт, особенно среди моделей Radeon RX 7900 XTX и XT. Цены на карты постепенно снижаются, что является хорошей новостью для потребителей. Хотя были отдельные случаи, когда RX 7900 XTX была доступна по более низким ценам, эти возможности, как правило, представляют собой кратковременные распродажи у некоторых розничных продавцов.

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 Ритейлер Newegg недавно объявил о значительном снижении цены на флагманскую модель AMD Radeon RX 7900 XTX, снизив ее с 949 до 889 долларов. Это первый раз, когда Newegg предлагает модель XTX по такой заманчивой цене.

 Если говорить конкретно, то речь идет о модели Radeon RX 7900 XTX Hellhound от PowerColor. Несмотря на то, что она находится в середине ассортимента компании, между высококлассными сериями Red и Liquid Devil, карта по-прежнему превосходит эталонный дизайн AMD, который также доступен у PowerColor.

 Стоит отметить, что не только Hellhound от PowerColor опустилась ниже отметки в 900 долларов. Модель ASRock Phantom Gaming теперь продается по цене 900 долларов без необходимости использования каких-либо кодов и купонов. Кроме того, модели от XFX и Sapphire приближаются к порогу в 900 долларов, хотя и с разницей в 20 долларов по сравнению с самым доступным вариантом.

• PowerColor RX 7900 XTX Hellhound 24GB OC: $889.99 скидка $60 по купону VGAEXCAB258;

• ASRock RX 7900 XTX Phantom Gaming: $899.99;

• XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310: $909.99 скидка $20 по коду VGAEXCAB262;

• Sapphire RX 7900 XTX Pulse: $909.99 скидка $20 по коду VGAEXCAB253.

 Модель XTX последовала примеру младшей RX 7900 XT, которую теперь можно купить по цене 699 долларов, а недавно получила официальную скидку до 729 долларов. AMD не объявила об изменении цены на RX 7900 XTX, но партнеры компании не стали дожидаться официального снижения, сделав карту дешевле своим волевым решением.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #powercolor #rx 7900 xtx #radeon rx 7900 xtx #видеокарты powercolor
Источник: videocardz.com
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