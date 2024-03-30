На выбор будет предлагаться несколько моделей по цене от 290 долларов

Китайская компания Tryx представила свою новую систему охлаждения AIO с панорамным изогнутым AMOLED-дисплеем. В дизайне, который, получил название "Panorama" или "Panorama Exhibition Area", используется изогнутый экран, а также насосом Asetek AIO восьмого поколения со стильной RGB-подсветкой.

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С точки зрения производительности они должны соответствовать другим насосам Asetek AIO восьмого поколения. Таким образом, тем, кто обеспокоен, что акцент в новинке будет смещен в сторону необычного AMOLED-дисплея следует дождаться независимого и полноценного обзора, но маловероятно, что система охлаждения будет работать плохо.

На данный самый дешевый моноблок Tryx Panorama стоит 2099 юаней, или примерно 290 долларов, а самый дорогой AIO Tryx Panorama стоит 2699 юаней, или примерно 373 доллара, что даже для высокопроизводительных моноблоков является довольно высокой ценой. Ниже представлены цены на линейку кулеров Tryx Panorama:

Tryx Panorama 240 Pro — 2099 юаней;

Tryx Panorama 240 ARGB — 2199 юаней;

Tryx Panorama 280 Pro — 2399 юаней;

Tryx Panorama 280 ARGB — 2499 юаней;

Tryx Panorama 360 Pro — 2599 юаней;

Tryx Panorama 360 ARGB — 2699 юаней.

В целом, новые системы охлаждения Tryx Panorama AMOLED кажутся довольно интересными. 6,5-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей над кулером, который может создавать 3D-визуальные эффекты невооруженным глазом, представляет собой настоящую диковинку, превращающую унылое внутреннее пространство системы в своего рода произведение искусства.