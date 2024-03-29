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Microsoft Edge получит функцию контроля использования оперативной памяти
Microsoft готовит добавляет возможность ограничивать использование оперативной памяти браузером Microsoft Edge в Windows

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 Большинство современных браузеров являются очень ресурсоемкими, и Edge не исключение. Ранее Microsoft добавила режим «Эффективность» для продления срока службы батареи и «Спящие вкладки» для уменьшения использования памяти и процессора. Следующей функцией, которая сделает Edge быстрее в Windows, может стать функция, позволяющая ограничить использование оперативной памяти браузера.

 Пользователь Leopeva64 заметил новую функцию, которая позволяет контролировать, сколько оперативной памяти может использовать Edge. Как показано на снимке экрана ниже, Microsoft расширяет раздел «Управление производительностью» двумя новыми опциями: «Сводка фоновых вкладок» и «Управление ресурсами».

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 Параметр «Контроль ресурсов» имеет два режима: «Игровой» и «Всегда». В то время как первый вариант автоматически ограничивает использование памяти браузером, когда он обнаруживает, что пользователь играет в игры, второй вариант постоянно ограничивает использование оперативной памяти браузером Edge.

 Интересно, что Microsoft предусмотрела предупреждение об установке нижнего предела, который может отрицательно повлиять на производительность браузера. В то же время пользователь может выбрать максимальный объем памяти, который будет потреблять Microsoft Edge, оставляя достаточно памяти для запуска других приложений или игр.

 После включения функции «Контроль ресурсов» также можно отслеживать использование оперативной памяти на вкладке «Основные сведения о браузере» без необходимости открывать диспетчер задач или настройки Edge, чтобы проверить текущее потребление оперативной памяти.

 Чтобы включить ограничитель оперативной памяти в Edge, нужно выполнить следующие действия:

 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши ярлык Microsoft Edge и нажать «open file location».

 2. В разделе «Свойства» выбрать «Цель» и добавьте следующий код командной строки после «msedge.exe»:

 3. Как показано на снимке экрана выше, нужно убедиться, что между «msedge.exe» и «enable-features» есть пробел. Затем нужно нажать «ОК» и запустить браузер, дважды щелкнув измененный ярлык, и появится доступ к ограничителю оперативной памяти.

 Также стоит отметить, что функция «Спящие вкладки» отлично работает для неиспользуемых вкладок, но функция «Контроль ресурсов» даст больше свободы. Она позволяет ограничить использование Edge слишком большого количества оперативной памяти, автоматически настраивая ресурсы для активных вкладок и расширений.

#microsoft #windows #edge #microsoft edge
Источник: windowslatest.com
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Microsoft вводит в браузер Edge функцию ограничения потребления ОЗУ
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