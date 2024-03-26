В приложении SiSoftware Sandra уже появилась запись, о планируемой к выходу модели

Intel готовится выпустить новую серию мобильных процессоров с низким энергопотреблением, известную как Lunar Lake, к концу этого года. Согласно собственным документам Intel, вместо замены всего ассортимента продуктов Meteor Lake, грядущая линейка Lunar Lake призвана заменить только варианты с низким энергопотреблением. Архитектура Lunar Lake включает до 8 ядер, разделенных на четыре производительных и четыре энергоэффективных. Важно помнить, что Lunar Lake являются первыми коммерчески доступными процессорами с новой графикой Intel Xe2. Кроме того, это единственные продукты с графикой Xe2, запланированные Intel в этом году.

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Samsung, очевидно, заинтересована в использовании новых чипов в своих ноутбуках Galaxy Book Pro. Записи, найденные в базе данных SiSoftware Sandra, доказывают, что Samsung уже работает над Book5 Pro, ноутбуком премиум-класса, который будет основан на архитектуре Intel Lunar Lake.

В отличие от серии Galaxy Book Ultra, модели Pro не всегда оснащены дискретной графикой. Даже если они это сделают, то будут с картами низкого энергопотребления. Серия Book Pro создана для ультратонких ноутбуков с сенсорным экраном, тогда как модели Ultra могут похвастаться самым современным оборудованием, включая графику RTX 40 в случае последней версии серии Book4.

Сообщается, что ноутбук Samsung 999JZR Galaxy Book5 Pro (Samsung NT940XGK-DSD) оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой от 1,6 ГГц до 2,8 ГГц. Эти тактовые частоты потенциально могут соответствовать базовой тактовой частоте ядра Skymont (E-Core) и тактовой частоте в разгоне для Lion Cove (P-Core). Однако важно учитывать, что ранние продукты могут содержать квалификационные образцы, частота которых часто сильно снижена в целях тестирования оборудования.

Графика на этом устройстве включает 512 шейдеров, 64 исполнительных модуля и 4 ядра Xe2, поскольку ядра Xe2 имеют 16 ядер по сравнению с ядрами Xe текущего поколения. Это не самая мощная конфигурация графического процессора, поскольку в документах упоминается модель с 8 ядрами Xe2. Согласно этим утечкам, ожидается, что встроенный графический процессор будет иметь тактовую частоту до 1,85 ГГц.

У серии ноутбуков Samsung Book5 пока нет даты выпуска, но вполне возможно, что она будет одной из первых, анонсированных Intel наряду с процессорами Lunar Lake.