В настоящее время завершается разработка чат-бота и скоро начнется его тестирование

Компания OpenAI активно работает над GPT-5, следующим поколением мультимодальной модели большого языка, которая заменит доступную в настоящее время модель GPT-4. Анонимные источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Business Insider, что GPT-5 будет запущен к середине 2024 года.

OpenAI разрабатывает GPT-5 совместно со сторонними организациями и недавно показала живую демонстрацию технологии, адаптированной к сценариям использования и наборам данных, специфичным для конкретной компании. Генеральный директор неназванной фирмы был впечатлен демонстрацией, заявив, что GPT-5 исключительно хорош и существенно лучше, чем предыдущая технология чат-ботов.

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Следующие ChatGPT и GPT-5 будут иметь расширенные дополнительные функции, включая возможность вызова внешних «агентов ИИ», разработанных OpenAI, для независимого выполнения определенных задач. Точную дату релиза инсайдеры не назвали. Тем не менее работа над GPT-5 и другими улучшениями, связанными с ChatGPT, готовится к летнему дебюту.

OpenAI в настоящее время обучает новую модель. Затем разработчики должны проверить безопасность модели с помощью внутреннего тестирования. Бета-фаза определит необходимость дальнейших доработок модели или отсрочку даты выпуска.

Обновленная модель появится всего через год после того, как OpenAI выпустила GPT-4 Turbo, базовую модель, которая в настоящее время используется в ChatGPT. OpenAI заявила, что GPT-4 более надежен, креативен и способен обрабатывать более тонкие инструкции, чем GPT-3.5. Тем не менее пользователи жалуются на склонность модели к лени и отказу правильно отвечать на их текстовые подсказки.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, GPT-4 и GPT-4 Turbo сейчас являются ведущими технологиями LLM, но они ничто по сравнению с тем, что произойдет в будущем. GPT-3 привлекла как людей, так и корпорации, но большинство считает ужасной технологией искусственного интеллекта по сравнению с последней версией. Альтман также сказал, что разница между GPT-5 и GPT-4, скорее всего, будет такой же, как между GPT-4 и GPT-3.