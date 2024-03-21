Особенностью блоков питания является расположение разъемов питания на боковой стороне

Компания Corsair представила свои новые блоки питания белого цвета стандарта ATX 3.0 серии RMX SHIFT. RMX SHIFT — это специальная серия блоков питания с необычной боковой панелью разъемов для упрощения прокладки кабелей в корпусе.

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Блок питания RMX SHIFT White будет доступен в вариантах с мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт. Конструкция боковой панели дает пользователям доступ ко всем разъемам, что упрощает установку и обслуживание системы. Утверждается, что такая конструкция также снижает натяжение кабеля за счет сведения к минимуму изгиба и скручивания, обеспечивая долговечность кабелей и разъемов.

Новые модели белого цвета имеют те же базовые характеристики, что и черные версии, а это в данном случае означает использование японских конденсаторов премиум-класса, рассчитанных на работу вплоть до температуры 105 °C, а также вентилятор размером 140-мм с подшипником гидродинамического типа. Энергоэффективность блока питания составляет 80 Plus Gold.

Ниже представлены цены на белые блоки Corsair RMX в зависимости от мощности:

• 750 Вт: 139,99 долларов;

• 850 Вт: 169,99 долларов;

• 1000 Вт: 219,99 долларов;

• 1200 Вт: 239,99 долларов США.

На боковой панели нет разъема питания 12 ВHPWR, но компания предлагает подходящий кабель, полностью совместимый с этим стандартом. Так как блок питания относится к стандарту ATX 3.0, то этот разъем не является 12V-6x2, имеющимся только в блоках ATX 3.1.

Стоит отметить, что количество и тип разъемов будут различаться в зависимости от конкретной модели блока питания.