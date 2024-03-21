Особенностью новинки является способ установки видеокарты, которая по сути становится одной из стенок корпуса

Представленный корпус, специально предназначенный для графических процессоров ASUS серии ProArt, был разработан китайской компанией Xikii. Новое шасси позволяет разместить графические карты ProArt, начиная с RTX 4060 и заканчивая RTX 4080. Особое внимание было уделено тому, чтобы карта оставалась открытой и являлась частью конструкции корпуса, а не пряталась под боковыми панелями.

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Этот уникальный продукт, получивший название FF04, оснащен рядом специальных функций, включая удлинительный кабель PCIe 4.0, специальные кабели для подключения источника питания и даже специальный адаптер питания, развернутый на 180 градусов, разработанный для графических процессоров ProArt. На самом деле на имеющихся фотографиях мы даже не видим разъем питания.

Корпус стоит 3599 юаней, что составляет около 500 долларов, таким образом он определенно является не самым дешевым устройством. Тем не менее он соответствует премиум-дизайну, присущему серии ProArt, что делает его доступным для владельцев графических процессоров ProArt, которым требуется совместимость с установками малого форм-фактора.

Потенциальные покупатели, не являющиеся владельцами карт ProArt, должны быть осторожны при выборе данного корпуса, поскольку его совместимость эксклюзивна для этой серии графических процессоров, однако он может подойти и для других карт.

Сравнение характеристик графических ускорителей RTX 40 ProArt (RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060) указывает на то, что все они имеют одинаковые размеры 300x120x50 мм. Это может объяснить, почему такая конструкция имеет эксклюзивную направленность.

Что касается времени появления в продаже, то поставки начнутся в период с конца апреля по середину мая.