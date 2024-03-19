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Vivo анонсировала смартфон с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3
Пока точно известно, что смартфон будет относиться к линейке iQOO Z9

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 Сегодня Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8s Gen 3, информация о котором была подтверждена всего неделю назад. Первоначально производитель чипсета подтвердил, что многочисленные OEM-производители уже создали свои смартфоны на Snapdragon 8s Gen 3. Motorola сообщила, что будет использовать новый чипсет Qualcomm в Moto X50 Ultra, который появится во всем мире под названием Edge 50 Pro и Edge Plus 2024.

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 Кроме того, Xiaomi подтвердила, что этот чипсет будет использоваться в CIVI 4 Pro, а также в безымянном пока смартфоне Redmi. Также к указанным выше производителям присоединилась компания Vivo, хотя полного названия устройства она пока не раскрыла. Вместо этого компания заявила, что предложит Snapdragon 8s Gen 3 при расширении серии iQOO Z9. Интересно, что прошло всего несколько дней с тех пор, как Vivo анонсировала iQOO Z9 с чипсетом Dimensity 7200, крупным AMOLED-дисплеем и основной камерой на 50 Мп. Кроме того, iQOO Z9 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 44 Вт. Предполагается, что Vivo оснастит чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 модель iQOO Z9 Turbo, который может иметь проводную зарядку мощностью 80 Вт. Также говорят, что iQOO Z9 Turbo оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и дисплеем 1,5K, в отличие от обычного iQOO Z9.

#vivo #iqoo #iqoo z9
Источник: notebookcheck.net
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