Ранее в сети появилась информация, что будущий складной смартфон позволит пользователям общаться через спутник

Согласно различным сообщениям за последние несколько месяцев, компания Xiaomi в настоящее время разрабатывает смартфон Mix Flip, призванный конкурировать с лучшими современными телефонами со складным дисплеем. Некоторые основные характеристики смартфона уже известны. В начале года смартфон прошел сертификацию MIIT, что свидетельствовало о наличии спутниковой связи. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщил обновленные данные о Mix Flip на своем аккаунте Weibo.

реклама

Инсайдер утверждает, что компания Xiaomi несмотря на сертификацию не оснастит Mix Flip спутниковой связью. Однако будущий смартфон получит другие "плюшки", включающие аккумулятор большой емкости и телеобъектив. Что касается аккумулятора, то его точные характеристики инсайдер не раскрыл. Ранее Digital Chat Station заявлял, что телефон получит основной объектив разрешением 50 МП и телеобъективом с поддержкой 3-кратного увеличения. Предполагается, что новинка получит в общей сложности четыре камеры разрешением по 50 МП.

Грядущий Mix Flip, скорее всего, появится вмести с ожидаемым многими Mix Fold 4. Стоит отметить, что Xiaomi представила только складной смартфон в виде книжки, в то время как компании Samsung, OPPO, Vivo и Huawei выпускают складные телефоны в двух форм-факторах: горизонтальном и вертикальном. Согласно информации Digital Chat Station, Mix Fold 4 сможет похвастаться легким дизайном с минимально возможной толщиной. Предполагается, что он будет оснащен четырьмя камерами на 50 МП, включая перископический объектив.

Что касается используемого процессора, то и Mix Flip, и Mix Fold 4 вполне могут получить текущий флагман Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Официальных данных Xiaomi о смартфонах пока нет, и вся имеющаяся информация носит предполагаемый характер.