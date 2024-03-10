Концепция выглядит весьма перспективно, но когда будет выпущено реальное устройство - неизвестно

Технически говоря, эти контроллеры не спрятаны, а сложены. Пользователи могут открыть их в любое время, что не только улучшает эргономичный дизайн планшета, но и позволяет геймерам использовать эту ручку для игр. FlexiRear Controller является не просто куском пластика, а контроллером с ультразвуковыми датчиками.

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Геймеры могут настроить сенсорную область в соответствии со своими потребностями, что позволяет им погрузиться в игры на гораздо большем экране, не жертвуя при этом пространством экрана для управления игровым процессом. Сенсорный ввод на задней панели может действовать как виртуальные кнопки.

Кроме того, устройство Rover Play можно использовать с клавиатурой, как и с любым современным планшетом Windows. Это, в сочетании с дополнительной подставкой, может превратить систему в обычный ноутбук.

Compal является известным производителем OEM-ноутбуков, чьи разработки используются многими брендами. Однако Rover Play пока не является настоящим продуктом. Ни одна из официальных фотографий устройства не показывает реально существующий планшет, а представляет собой рендеры. Тем не менее это интересная идея, которая в какой-то момент может воплотиться, как говорится, в металле.