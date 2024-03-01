Следующими играми серии должна стать Control 2 и многопользовательский спин-офф Condor

Финский разработчик видеоигр Remedy Entertainment приобрел полные права на свою франшизу Control у издателя 505 Games. Сделка стоимостью 17 миллионов евро (18,36 миллиона долларов) охватывает оригинальную игру 2019 года, а также ее предстоящее продолжение Control 2, многопользовательский кооперативный спин-офф под кодовым названием Condor и все потенциальные будущие релизы.

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Хотя 505 Games останется издателем оригинальной игры Control до 31 декабря 2024 года, соглашение о публикации Control 2 и Condor прекращается немедленно. В сообщении в блоге, адресованном инвесторам, Remedy сообщила, что еще не решила, будет ли она самостоятельно выпускать будущие части франшизы или найдет нового стороннего партнера-издателя.

По данным Remedy, обе стороны договорились о цене сделки в 17 миллионов евро, поскольку примерно столько 505 Games потратили на разработку Control 2 и Condor. Разработчик заявляет, что выплатит сумму тремя платежами наличными в течение следующих 12 месяцев. Digital Bros, владеющая 505 Games, продала права на публикацию популярной франшизы, потому что хочет работать с меньшим количеством игр, которые, по ее мнению, могут помочь в создании долгосрочной ценности.

Control является фантастическим приключенческим шутером от третьего лица, выпущенным в 2019 году и первоначально доступным на PS4, Xbox One и ПК. Впоследствии игра была выпущена для консолей последнего поколения PS5 и Xbox Series X|S. После выпуска игра получила в основном положительные отзывы критиков и геймеров, причем многие игровые блоги назвали ее одной из лучших игр 2019 года. Она стала хитом для Remedy и 505 Games: по всему миру было продано более 4 миллионов единиц.

Следующей частью серии станет игра с предварительным названием Control 2, о которой было объявлено еще в ноябре 2022 года. Ранее Remedy сообщила, что работает над двумя играми Control, включая спин-офф Condor. Хотя разработчик не разглашал подробностей ни об одной из игр, включая возможные даты их выпуска, директор игры Микаэль Касуринен назвал сиквел самым захватывающим проектом, над которым он когда-либо работал. Remedy надеется, что оба предстоящих релиза смогут повторить успех оригинала.