Исправление драйвера, устраняет проблемы с кодированием NVENC на моделях линейки GeForce GTX 16

Пользователям, до сих пор использующим устаревшие видеокарты GeForce GTX 1630, GTX 1650 и GTX 1650 Ti для кодирования видео через кодировщик NVIDIA NVENC, настоятельно рекомендуется обновить свои графические драйверы. Это вызвано тем, что NVIDIA обнаружила ошибку в последней версии драйвера 551.61, которая может привести к повреждению видео или ошибкам во время использования кодировщика графического процессора.

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Этот драйвер не содержит никаких дополнительных исправлений или улучшений, его следует загружать и использовать только тем, у кого есть указанные выше графические ускорители, и кто использует их для кодирования видео. Другим исправление ничего не даст и им стоит дождаться следующей версии WHQL драйвера, который, несомненно, уже будет включать это исправление.

Напомню, что в серии GTX 16 используется кодировщик NVENC 6-го и 7-го поколений, который поддерживает кодирование видео в форматах H.264 и H.265. Однако ему не хватает поддержки кодирования AV1, как в NVNEC 8-го поколения в графических процессорах Ada Lovelace. Стоит добавить, что серия GTX 16 по-прежнему поддерживает до 8 одновременных сеансов кодирования. Увеличение количества одновременных сеансов с 3 до 8 стало результатом недавнего сотрудничества NVIDIA с сервисом Twitch, которое обеспечивает мультипотоковую передачу видео.