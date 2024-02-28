Таким образом процессоры Core Ultra 100 Meteor Lake получат определенные преимущества в сфере бизнеса с поддержкой искусственного интеллекта

За последние несколько лет Intel изменила свой подход к технологиям vPro, перейдя от физических изменений в чипах к программной блокировке. Решение о том, какие продукты будут поддерживать эти технологии, теперь остается за Intel. В случае с новейшей архитектурой процессоров Core Ultra 100 компания официально заявила, что все модели этой серии будут поддерживать набор функций vPro, разделенных на уровни Enterprise и Essential.

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Что не менее важно в сегодняшнем объявлении Intel, так это то, что ни один из недавно выпущенных процессоров 14-го поколения Raptor Lake Refresh не будет поддерживать vPro, по крайней мере, ни один из мобильных вариантов. Пользователям, желающим использовать эти функции, рекомендуется рассмотреть варианты новых ноутбуков с чипами Core Ultra. Таким образом только серии Meteor Lake-U и -H совместимы с vPro.

Эксклюзивность vPro для Core Ultra распространяется исключительно на мобильный сектор. Что касается настольных компьютеров, то Intel намерена расширить поддержку технологии vPro до серии 14-го поколения. Но это неудивительно, учитывая отсутствие настольной серии Meteor Lake.

В преддверии 2024 года Intel сосредоточит внимание на роли vPro в области искусственного интеллекта и его разнообразных приложениях. Компания активно продвигает новые возможности искусственного интеллекта, адаптированные для повседневной деятельности, такие как производительность, безопасность, создание контента и доступность. Интеграция помощи искусственного интеллекта продемонстрировала значительный успех во всех этих областях.

Intel анонсировала обширную линейку из более чем 100 разработок этой серии, специально предназначенных для промышленности и предприятий. Новые чипы являются конкурентными решениями с серией AMD Ryzen PRO.

Что касается настольных компьютеров, то Intel намерена выборочно внедрять технологии vPro в конкретных моделях. Сюда входят чипы с 4 ядрами серии T мощностью 35 Вт, 4 варианта Core-S мощностью 65 Вт и 3 модели Core-S мощностью 125 Вт.