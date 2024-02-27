Новинки относятся к линейкам TUF и DUAL, а также получили разгон через фирменное ПО компании

Вчера компания AMD объявила о глобальной доступности видеокарты Radeon RX 7900 GRE, изначально предназначенной для китайского розничного рынка. Решение о предоставлении карты на глобальном рынке было принято через шесть месяцев после первоначального релиза модели. Этот запуск также сопровождается официальным снижением цены до 549 долларов, что на 100 долларов меньше первоначальной цены на июль 2023 года.

реклама

Название карты «Golden Rabbit Edition» приурочено к прошлому китайскому году кролика, что теперь в 2024 году смотрится странно и модель следовало назвать «Golden Dragon Edition». Несмотря на изменения, характеристики остались неизменными. Но теперь на рынке произошли изменения в плане разнообразия карт, так как партнеры Nvidia предлагают большее количество карт. В настоящее время пользователи могут выбирать между 14 моделями, включая две новые версии от ASUS.

ASUS уже выпустила свою Radeon RX 7900 GRE в линейке TUF Gaming, но ранее она была доступна исключительно в белой цветовой гамме. Теперь видеокарта также будет доступна в сером варианте. Новинка похоже, имеет тот же дизайн системы охлаждения и печатной платы, что и Radeon RX 7800 XT на базе GPU Navi 32. Ни для кого не секрет, что меньший GPU Navi 31 XL, идентичен по размеру Navi 32, что позволяет производителям легко адаптировать существующие печатные платы для модели GRE.

Кроме того, ASUS выпускает карту из линейки DUAL OC, оснащенной кулером с двумя вентиляторами. Толщина этой карты составляет 2,47 слота, что делает ее короче (28 см против 32 см) и тоньше, поскольку модель TUF Gaming имеет толщину 2,96 слота.

По данным ASUS, обе карты будут иметь режим OC, который обычно включается с помощью программного обеспечения ASUS GPU Tweak. В базовом варианте частота графического процессора составляет 2333 МГц для модели TUF OC и 2293 МГц для модели DUAL OC. Применив настройки разгона через программное обеспечение, можно получить частоту 2391 МГц и 2366 МГц соответственно.