Интересно, что ноутбук официально анонсирован с видеокартой Nvidia RTX 4060, которую вряд ли можно считать подходящей для флагманского процессора

Предыдущий ноутбук Xiaomi игрового класса под названием Redmi G Pro был представлен в конце 2022 года. На тот момент он предлагал высококлассные аппаратные компоненты, включавшие центральный процессор Intel Core i9-12900H и дискретный графический ускоритель RTX 3070 Ti от компании Nvidia. Теперь компания Xiaomi готовит приемника, который был представлен в Китае несколько дней назад.

Теперь Xiaomi официально объявила об этом, и новинка получила точную дату выхода на рынок. Согласно информации с официального тизера, ноутбук Redmi G Pro 2024 года выходит в Поднебесной 4 марта. На рекламном тизере также были представлены основные спецификации ноутбука, включая мощность на уровне 210 Вт.

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Что касается технических характеристик, то модель получит топовый процессор Intel Core i9-14900HX и мобильную видеокарту среднего уровня Nvidia RTX 4060. Как видно новинка имеет определенный дисбаланс между центральным процессором и графическим ускорителем. Если процессор представляет собой значительный шаг вперед, то видеокарта может вызвать вопросы, так как её производительность находится между мобильными вариантами карт RTX 3070 и RTX 3070 Ti.

Однако, возможно, это будет не единственная конфигурация, и появятся модели с более мощной графикой. Ноутбук уже засветился на страницах Geekbench, но с процессором Core i5-14500HX и той же RTX 4060. Возможно, что это будет его базовая конфигурация, и мы увидим версию, например, с Nvidia RTX 4070 и даже более мощной видеокартой.