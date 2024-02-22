Акция приурочена к выходу обновления игры Startield с поддержкой технологии FSR3

Ранее на этой неделе AMD и Bethesda сделали важное объявление относительно Starfield. Игра получила долгожданное обновление, принесшее поддержку технологии FidelityFX Super Resolution 3.0. Это обновление знаменует собой важную веху в продолжающемся сотрудничестве между двумя компаниями. Напомню, что AMD заключила эксклюзивное партнерство с издательством на ПК версию данной игры.

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В соответствии с этим партнерством AMD представила специальную версию видеокарты Radeon RX 7900 XTX, которая, хотя и основана на эталонном дизайне, имеет характерную черно-белую цветовую схему. Этот выбор цвета соответствует теме скафандра в игре Starfield.

Кроме того, существует специальная версия процессора Ryzen 7 7800X3D, являющегося одним из лучших игровых процессоров AMD. Однако в этом случае специальная версия отличается только стильной упаковкой, а сам процессор идентичен стандартной версии, доступной на рынке.

Кроме того, у поклонников игры появился шанс выиграть указанные видеокарту или процессор, выполнив два простых шага. Пользователю просто необходимо подписаться и сделать репост официального сообщения, упомянутого выше. Однако есть одна загвоздка: чтобы претендовать на участие в розыгрыше призов, участники должны быть жителями США, Канады, Великобритании, Мексики, Бельгии, Нидерландов или Люксембурга. Причины такого ограниченного списка неясны, но таковы правила акции. Розыгрыш уже начался вчера и продлится до 28 февраля.