Это только некоторые изменения характеристик нового планшета, выход которого состоится уже завтра, в сравнении с текущей моделью

Планшетные компьютеры Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro вскоре получат более крупного и мощного преемника в лице модели Xiaomi Pad 6S Pro. Несколько дней назад компания Xiaomi сообщила первые подробности о функциях планшета и его выпуске завтра, 22 февраля, а теперь новые рекламные изображения подробно демонстрируют дизайн планшета и характеристики.

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Судя по изображениям, корпус новинки практически не отличается от Xiaomi Pad 6 Pro, если не считать небольших доработок модуля камеры. Однако Xiaomi установила более крупный 12,4-дюймовый дисплей формата 3:2, обещающий разрешение 3К, частоту кадров 144 Гц и яркость 900 нит. Процессор был также обновлен. Теперь за работу устройства отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Аккумулятор устройства также стал лучше и предлагает не только емкость 10000 мАч, но и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Ниже в небольшой таблице представлено сравнение некоторых основных отличий текущей модели и грядущего обновления Xiaomi Pad 6 Pro:

Новая модель также поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 7, имеет 50-мегапиксельную основную камеру и теперь будет предлагаться с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем объемом до 1 ТБ. На изображениях видно, что Xiaomi оснастила новинку как минимум четырьмя динамиками и датчиком отпечатков пальцев, спрятанным в кнопке питания. Новый Xiaomi Pad 6S Pro будет из коробки работать на HyperOS.



