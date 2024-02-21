Однако потенциальным покупателям следует иметь в виду, что несмотря на название, эти модули памяти нельзя разгонять, так как это лишает их гарантии

Компания Crucial выпустила специальный комплект памяти DDR5-6000 для оверклокеров с таймингами 36-38-38-80. Эта память совместима с профилями разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Это обновленная версия памяти, которая работает с низкими таймингами и скоростью работы 6000 МТ/с при напряжении 1,35 В.

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Почти все компоненты в современных ПК имеют строгие правила гарантии. Пользователи могут выбрать более быстрый экземпляр, если им нужно больше мощности или следовать рекомендациям производителя, чтобы гарантировать, что их оборудование не выходит за пределы стандартных параметров. Это очень важно, когда речь идет о гарантии, поскольку ее можно легко лишиться, если пользователи выберут другие настройки.

Память Crucial специально разработана и рекламируется как память «Overclocking Edition», что в данном случае просто означает использование профилей XMP и EXPO. Пользователи, которые не соблюдают спецификации памяти, увидев надпись «Overclocking» могут понять, что этот комплект памяти специально разработан для ручного разгона. Однако в гарантийных правилах компании четко указано, что превышать стандартные параметры нельзя:

Для производителей вполне обыденно размещать такие заявления об отказе от ответственности на страницах своих продуктов. Однако редко приходится видеть память для настольных ПК, позиционируемую как «Overclocking Edition», которую просто нельзя разгонять за пределы определенных параметров XMP/EXPO. Для компании наиболее простым вариантом было просто немного изменить формулировку с «Overclocking Edition» на «Overclocked Edition», что имело бы гораздо больший смысл.

Таким образом пользователям необходимо внимательно ознакомиться с правилами гарантии не только перед её покупкой, но и перед использованием. Пользователи могут легко купить более быстрые комплекты памяти с более высокими профилями XMP/EXPO от других производителей и не заморачиваться с разгоном, а также опасением потерять гарантию.

Не лишним будет также отметить, что использование профилей XMP и EXPO также аннулирует гарантию на процессор. Оба профиля разгона памяти приводят к выходу процессора за пределы стандартных параметров, что также считается разгоном, за последствия которого производители ответственности не несут.